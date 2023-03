Frédéric François accusato da un ex tifoso

“Ha origini siciliane, come me”, continua David. Il suo mondo musicale e la sua voce mi hanno impressionato perché mi ha ricordato la mia infanzia nel sud della Francia. Suo figlio mi ha chiamato per parlare della pagina Facebook che ho attivato sul cantante. Mi ha invitato a un concerto dove ho potuto incontrare Frédéric François. Padre e figlio mi dissero che a loro piaceva molto il mio lavoro e che avrei continuato a farlo ma con informazioni che arrivavano direttamente da loro. Frédéric François aumenta la sua visibilità sui social network e David entra nel mondo dello spettacolo che lo ha sempre affascinato.

In un’intervista, Frédéric François non esita a dire tutte le cose positive che pensa di David.

Ma la marea è cambiata e il fidanzamento è avvenuto l’anno scorso. “Dice che sono un parassita dei fan”, pensa di conoscere l’ex assistente. “Molti di noi si sono fermati”, dice David. Da parte mia, ritengo che il mio lavoro durante tutti questi anni non sia stato abbastanza professionale. A titolo di risarcimento, ha detto che ha ricevuto solo miglia.

Disgustato dalla svolta degli eventi, DB si rivolge al tribunale del lavoro di Boulogne-sur-Mer per ammettere l’esistenza di un contratto di lavoro. Chiede uno stipendio arretrato per un periodo di tre anni, che è il periodo massimo possibile.

La controparte si rifiuta di riconoscerlo, ma abbiamo documenti che lo giustificano. Non c’era annuncio di lavoro né pagamento dei relativi stipendi. La corte apprezzerà. L’avvocato di David, May Tevin Oziere, che altri non è che la figlia di Brigitte Macron, lo spiega a causa del lavoro nascosto.

Delphine Lefaucheux, un avvocato della società di produzione MBM Records, è stata contattata da La Voix du Nord e conferma che David non era un “impiegato a tempo pieno” delle società di produzione di Frédéric François.