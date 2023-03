Dopo aver accusato i netizen di “cedere” alla chirurgia plastica, Alexandra Lamy fa un aggiornamento

È una canzone che conosciamo fin troppo bene, spesso alle celebrità femminili viene chiesto di giustificare il loro uso della chirurgia plastica. E se alcuni preferiscono ignorare questo tipo di richieste, come Khloe Kardashian, altri non esitano mai a lanciare scoppi di rabbia, come Madonna. Fine di questa settimana Alexandra Lami Il quale, a sua volta, è stato arrestato da molti netizen che hanno commentato il suo aspetto fisico. E pubblicando una foto dell’attrice, scattata il 6 marzo, alla premiere del suo nuovo film, Chamber of Wonders, un utente di Twitter ha affermato di non riconoscere l’attrice. “Dopo aver visitato il mio parrucchiere e chirurgo plastico, eccomi qui”, ha scritto nella didascalia della foto su Twitter. “Amo davvero Alexandra Lamy (…). Sono solo deluso dal fatto che abbia ceduto alla chirurgia plastica… L’ho vista in TV di recente. Era molto bella, ma fisicamente non era più la stessa. Se non l’avesse fatto dato il suo nome, non l’avrei riconosciuta.Poi ha spiegato questa elevazione su Twitter, mostrando il suo gesto ad altri netizen.

Leggi anche “You Won’t Break My Soul”: il suo corpo è stato criticato ai Grammy Awards, Madonna risponde alle sue critiche

Sulla base del tweet in questione, l’ex star di “Guy, Girl” ha deciso di chiedere un momento, per rispondere a questa opinione rabbiosa. In uno stile più rilassato rispetto a Madonna, sceglie di esprimersi con umorismo. “No no, non ho subito un intervento di chirurgia plastica, è un buon segno, sono ancora molto giovane”, ha sottotitolato, citando il post di un netizen. Una risposta edificante ha attirato molti tweeter che non hanno esitato a mostrare il loro sostegno, con un “mi piace” o un retweet. ” Sei bellissima !! E che insulto oggi bisogna giustificarsi in tutto “, ha sottolineato in particolare Mathieu Delorme.

Leggi anche Grande riunione di famiglia: Alexandra Lamy, sua sorella Audrey e la figlia Chloe Joinet si sono presto riunite per una serie!