“È terribile”, “che cosa hai fatto?”: Myriam Appel sembra irriconoscibile in TV

Il 17 maggio, il canale francese C8 ha trasmesso i suoi “10 programmi più persi”. Per l’occasione, diversi personaggi del piccolo schermo hanno fatto il viaggio, tra cui la vincitrice della terza stagione di Nouvelle Star Myriam Appel. Gli spettatori hanno quindi potuto guardarlo nelle stagioni 3 e 4 di Angels of Real TV. “La notorietà all’epoca era una cosa pazzesca. Io, ai tempi di Nouvelle Star, avevo con me una guardia del corpo, perché era la folla che mi seguiva. Oggi, se mi chiedete se consiglio ai giovani di fare Nouvelle Star , Direi di sì, ovviamente, devi andare, devi andare per lei, lei mi ha lasciato esistere”, ha dichiarato durante la sua apparizione.

Se la sequenza non ha scioccato, gli spettatori sono rimasti sorpresi dall’aspetto del cantante. In effetti, Myriam Abel ha subito un intervento di chirurgia plastica negli ultimi anni e il suo corpo ora è completamente diverso da quando ha iniziato a lavorare in TV. Visibilmente scioccati, molti netizen hanno espresso il loro stupore sui social network. “Il flagello della chirurgia plastica”, “Che cosa hai fatto?” , “È terribile”, potremmo leggere in particolare su Twitter.