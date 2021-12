Focolai di inquinamento, forte aumento dei contagi: l’epidemia ha accelerato notevolmente questa settimana in tutto il mondo

Come indicatore importante, il numero di casi diagnosticati riflette solo una frazione del numero effettivo di infezioni e i confronti tra i paesi dovrebbero essere presi con cautela, poiché le politiche di test differiscono da paese a paese.

Più di 1,1 milioni di casi giornalieri

Il numero di casi giornalieri di questa settimana ha superato il traguardo simbolico di 1 milione, con una media di 1,18 milioni di casi rilevati in tutto il mondo negli ultimi sette giorni, con un aumento del 57% durante la settimana.

La regione Europa è la regione che attualmente ha il maggior numero di casi al mondo, con 4.490.612 negli ultimi sette giorni (54% del totale globale), seguita dalla regione USA/Canada (2.636.831 casi, 32%).

Focolai in America Latina e Oceania

I focolai maggiori si sono verificati a livello regionale in Oceania (+157%) e in America Latina/Caraibi (+138%).

L’aumento dei casi è proseguito anche negli Stati Uniti/Canada (+92%), in Europa (+47%) e in Medio Oriente (+37%). È il più basso in Africa (+8%).

L’Asia è l’unica regione al mondo in cui l’epidemia è leggermente diminuita (-2%).

Memorie di stato

Diversi paesi o territori hanno raggiunto il numero record di casi settimanali rilevati dall’inizio dell’epidemia: Danimarca, Irlanda, Malta, Islanda, Regno Unito, Monaco, Grecia, Francia, Spagna, Svizzera, Portogallo, Cipro, Montenegro, Regno Unito States, Italia, Canada Finlandia, Australia, Bahamas, Bolivia, Comore, Zambia, Gabon, Mozambico, Burundi, Togo, Etiopia, Costa d’Avorio, Angola.

Tra questi ci sono i Paesi dove il tasso di infezione (numero di casi ogni 100.000 abitanti negli ultimi sette giorni) è attualmente il più alto: Danimarca con 1.907 casi ogni 100.000 abitanti, Irlanda (1.784), Cipro (1.497), Regno Unito. 1.441) e Francia (1.260).

Ma la mortalità è più bassa

A livello globale, questa settimana sono stati registrati 6.330 decessi ogni giorno, o 44.313 decessi in totale, in calo del 9%.

La regione che attualmente ha il maggior numero di decessi è la regione Europa con 23.324 decessi la scorsa settimana (53% del totale), seguita dalla regione USA/Canada (10.433, 24%).

Tra i Paesi con popolazione superiore a 100.000 (quindi esclusi i piccoli Stati), secondo i dati al 30 dicembre, quelli con i decessi più segnalati negli ultimi 7 giorni sono Trinidad e Tobago con 12,08 decessi ogni 100.000 persone, Georgia (11,76), Ungheria (8,25), Polonia (7,85) e Croazia (7,65).