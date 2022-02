Voici 9 problèmes de santé que l’odeur de vos pets peut révéler (oui, c’est très sérieux!)

Pour savoir si l’on est en bonne santé, il faudrait se fier à l’odeur de ses pets. Ceux-ci seraient bien plus révélateurs qu’on peut le penser et l’exhalaison qui s’en dégage doit même servir de signal d’alerte, si elle vous paraît anormale ou différente de d’habitude. Même s’il n’y a rien de glamour et d’appétissant dans l’idée de respirer ses flatulences, en plus de supposément nous rendre plus heureux, cela peut aussi éventuellement nous sauver la vie.

Bien qu’on souvent amenés à réduire nos pets à un sujet de plaisanterie, il s’agit pourtant d’une problématique de santé très sérieuse qui en dit long sur l’état de votre système digestivo. On considère en effet qu’un vent particulièrement malodorant, n’a rien de sain et qu’il est donc Certainement le fruit de divers problèmes intestinaux.

Voci ce que l’odeur de vos pets dit de votre santé

Ainsi si vous souffrez d’un excès de gaz ou que ceux-ci présentent une forte odore di soufre o di metallo, il faut savoir que cela n’a rien de normal. En ce qui concerne les cause, elles peuvent être assez nombreuses : unlimentazione, infezione, intolleranza alimentare, bouleversements hormonaux ou effets secondaires d’un médicament. Voici 9 problèmes de santé que l’odeur de vos pets peut vous aiutante à identificatore.

