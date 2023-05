François Damien accetta la richiesta a sorpresa di Virginie Evira

Virginie Evira è al settimo cielo. La sua carriera di attrice è stata premiata lo scorso febbraio con un César Award per la migliore attrice per il suo ruolo in “Revoir Paris”. Di recente, ha anche annunciato la sua gravidanza. È invitata a tutti i gruppi e riviste a fidarsi di lei.

A lancioIl 16 maggio ho partecipato a un gioco di domande e risposte. Poi i giornalisti le hanno chiesto chi avrebbe scelto per rappresentare la sua vita in una biografia. Virginie Evira ha risposto ironicamente che avrebbe visto il suo ragazzo, François Damiens, assumere i suoi lineamenti. Una richiesta un po’ folle ma che ben presto risuonava con il suo amico.