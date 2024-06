“È Super Smash Bros. Arena” Questa ripresa di Mad Max Furiosa è così divertente per i giocatori Nintendo!

I videogiochi hanno tratto grande ispirazione dal cinema e per molti anni le sale cinematografiche hanno tratto ispirazione dai videogiochi. Ma succede che involontariamente troviamo somiglianze tra i due tipi di produzione. Prova di ciò è questa scena di Furiosa che ha attirato l’attenzione dei giocatori di Smash Bros..

Videogiochi e cinema, un rapporto che continua ad approfondirsi

I ponti tra videogiochi e cinema sono ormai numerosissimi. I giochi si ispirano ai codici del cinema e alcuni film utilizzano strutture vicine ai videogiochi Per raccontare le cose, molti comici passano da un mezzo all’altro. Anche gli adattamenti in un senso o nell’altro sono piuttosto numerosi, anche se negli ultimi anni sono stati il ​​cinema e la televisione a guardare soprattutto ai videogiochi per ottenere licenze di adattamento.

Anonimo, Super Mario Bros. Il film o The Last of Us sono solo esempi recenti Del trend che si rafforza. A volte sono i giocatori stessi a creare questi ponti, trovando nei giochi o nei film elementi che possono ricordare l’uno o l’altro mezzo. Dal 15 maggio gli spettatori possono andare al cinema per guardarlo Furiosa: la saga di Mad Max. Il lungometraggio di George Miller segue i passi di Furiosa nel suo ritorno a casa mentre il mondo va in pezzi. Sotto il controllo di un’orda guidata da Dementus.

Nel mezzo del conflitto tra quest’ultimo e Immortan Jones, un altro signore della guerra, il nostro personaggio interpretato da Anya Taylor-Joy dovrà lottare per la sua sopravvivenza. Il film è esteticamente raffinato e pieno di scene d’azione sorprendenti, ma il pubblico lo evita E le lavanderie automatiche al botteghino. Delle tante sequenze che compongono quest’opera, c’è una scena che vediamo Un camion viene fotografato di lato, mentre viaggia a tutta velocità. C’è il camion stesso, un serbatoio di traino e un elemento finale con cuscinetto a sfere collegato al tutto.

I giocatori che hanno visto Furiosa non hanno potuto fare a meno di comunicare: c’è uno Smash Bros. in questa scena

Per Adam Kundra, utente del social network X, l’immagine colpisce: Evoca direttamente l’arena di Super Smah Bros.. È vero che Nintendo Brawler, il cui lavoro più recente è Super Smash Bros. Ultimate, offre diverse “fasi” di combattimento Struttura simile.

Mi sono appena reso conto che questo è fondamentalmente un livello di Super Smash Bros..

Un tweet semplice e divertente, accompagnato da una semplice promozione del suo album e della sua colonna sonora, che non ha mancato di suscitare reazioni da parte degli altri utenti del social network ora di proprietà di Elon Musk. Una delle prime risposte fa emergere l’incapacità di non vedere la somiglianza ora che è stata evidenziata. Altri evidenziano il livello Spirit Tracks ispirato al nome Zeldamentre altri ancora evidenziano A Livello da PlayStation All-Stars Battle RoyaleUn altro “come una cotta per un fratello”. Molti giocatori Nintendo hanno reagito, ma non sono gli unici. I fan di MultiVersus non hanno mancato di rispondereimmagina già di poter giocare al livello di Furiosa nel titolo recentemente restituito.