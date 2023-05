Cambia su Netflix con una modifica importante

Grazie al nuovo aggiornamento, l’interfaccia My List diventerà notevolmente più chiara. Buone notizie per chiunque abbia decine di spettacoli salvati nella propria watchlist.

L’interfaccia principale di Netflix è abbastanza semplice e intuitiva. Tuttavia, quando aggiungiamo un programma alla sezione La mia lista, ci troviamo di fronte a un’interfaccia molto semplice. Tutte le serie e i film sono raggruppati in un’unica pagina senza possibilità di categorizzazione.

Questo è ormai un ricordo del passato con il nuovo aggiornamento di Netflix. D’ora in poi, il tuo elenco può essere ordinato in quattro categorie: Film, Serie, Non ancora iniziato e Iniziato. Il che porta maggiore chiarezza (si noti che reality show e documentari con più episodi sono classificati nella sezione “serie”).

Inoltre, è ora possibile ordinare l’elenco in ordine alfabetico, per data di aggiunta all’elenco e per data di rilascio.

Per ora, queste nuove funzionalità sono disponibili solo su Android, ma iOS verrà implementato nelle prossime settimane. Inoltre, queste funzioni non sono attualmente correlate alla versione web dell’app.

Per la web app, Netflix ha annunciato l’arrivo della sezione Coming Soon. Sarà inoltre possibile attivare una notifica alla comparsa del programma.

Purtroppo non riusciamo ancora a trovare una sezione che ci avverta quando il programma uscirà presto dal catalogo…

