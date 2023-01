Francis Nganou rivela l’enorme stipendio che Dana White gli ha offerto per restare!

Fino all’ultimo momento, l’UFC e Dana White hanno provato di tutto per convincere Francis Ngannou a rimanere nell’organizzazione … The Predator, che ha finalmente parlato della sua partenza, ha rivelato l’enorme cifra proposta per la lotta contro Jon Jones. In effetti, sarebbe stato uno dei combattenti più pagati del paese StoriaH.

Francis Ngannou era già entrato nella storia dell’UFC grazie alle sue numerose vittorie e ko leggendari, come quello contro Alistair Overeem, considerato il più violento di tutti. Ma da questo fine settimana e dalla sua uscita ufficiale dall’organizzazione MMA numero 1 del pianeta, il Predator è diventato una figura ancora più importante, perché potrebbe essere il leader di una grande rivoluzione.

Per la prima volta da anni, l’uomo più spaventoso del pianeta non giocherà nell’UFC. Per la prima volta da anni, una star al top del suo gioco ha deciso di lasciare l’organizzazione senza prolungare il suo contratto. E se può rimbalzare altrove, sia finanziariamente che nei media, può ispirare una generazione di combattenti a fare lo stesso.

Francis Ngannou avrebbe potuto vincere 8 milioni in ogni incontro!

Tuttavia, Dana White e i grandi capi dell’UFC hanno cercato di frenarlo con milioni di dollari. Dopo aver trasmesso martedì The Ariel Helwani Show per un’intervista esclusiva, l’ex campione dei pesi massimi ha rivelato l’incredibile cifra che gli è stata offerta durante le recenti trattative, dimostrando ancora una volta di essere prima di tutto un uomo di parola e di valore.

Francesco Nganu: Sabato, Dana White non ha parlato della natura dei negoziati, ha parlato solo del lato finanziario, dicendo che sarei stato il pugile più pagato nella storia dei pesi massimi…

Ariel Helwani: A livello puramente finanziario, pensi davvero che questo nuovo contratto ti avrebbe reso il peso massimo più pagato della storia?

Francesco Nganu: Non lo so, perché non so quanti altri pesi massimi ho toccato. Per rispondere, avrei dovuto sapere quanto guadagnano gli altri di stipendio.

Ariel Helwani: Quello che ho sentito è che Brock Lesnar ha guadagnato 8 milioni per il suo combattimento all’UFC 200. Ti hanno offerto di più o di meno?

Francesco Nganu: Per la lotta contro Jones Jones, siamo stati in quelle acque, sì. Il contratto in questione era per tre incontri, è quello che hai chiesto. Allora non volevo prolungare.

Solo per il combattimento di Jon Jones, l’UFC avrebbe offerto a Francis Ngannou quasi $ 8 milioni, che sarebbero stati più di tutti i suoi altri combattimenti messi insieme! Forse i due campi erano in guerra, Dana White e compagni volevano davvero mantenere il campione, anche se ciò significava dargli un’estensione di tre incontri, con uno stipendio astronomico. Ma il predatore non è avido, ha predetto cose molto più profonde di un assegno a 7 cifre.

Francis Nganuu era chiaro da InizioE Il suo tratto UFC non riguardava i soldi. Voleva un miglioramento radicale delle condizioni di lavoro dei combattenti, qualcosa che Dana White non ha sollevato nei negoziati. Quindi ha fatto una croce sul jackpot per rimanere fedele ai suoi valori.