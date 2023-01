Coppa del mondo di pallamano: il Belgio perde contro il Bahrain nell’ultima partita del girone e il loro destino non è più nelle loro mani

Ha affrontato il Bahrein nella sua terza partita del girone della Coppa del mondo di pallamano, e il Belgio ha perso 28-30 al termine di una partita dominata dai bahreiniti. Con due piccoli punti in tre partite, i Red Wolves dovranno sperare che la Danimarca batta la Tunisia nell’ultima partita del Gruppo H per assicurarsi la qualificazione per il resto della competizione.

I belgi hanno iniziato perfettamente la partita con 3 gol in 6 minuti, che hanno costretto il tecnico del Bahrein a chiedere l’uscita per la prima volta. Non abbastanza per travolgere i Lupi Rossi che portano velocemente il punteggio sul 6-1. Ma il Bahrain ha alzato la testa e ha pareggiato sul 9-9 dopo 20 minuti di gioco. Il time-out richiesto dal loro allenatore, Yérime Sylla, non ha permesso ai Red Wolves di invertire la rotta, ei bahreiniti hanno dominato l’incontro. Le due squadre sono tornate negli spogliatoi con il punteggio di 12-15 dopo un primo tempo a due facce.

Nella ripresa i Red Wolves non sono riusciti a tornare a segnare. Peggio ancora, i bahreiniti premono sull’acceleratore e contano fino a sette gol d’anticipo contro i belgi, che raddoppiano la loro imprecisione. La partita alla fine si è conclusa 28-30 a favore del Bahrain.

Con questa sconfitta, il Belgio (due punti) ha visto il Bahrain avanzare in classifica con 3 punti. Se vince la Tunisia, ultima del girone con un punto, o pareggia stasera contro la Danimarca, strapperà il terzo posto nelle qualificazioni al Belgio, che poi chiuderà ultimo nel girone. Si sfiderà nella President’s Cup, per determinare l’ultimo della classifica finale per la Coppa del Mondo 2023. Se la Danimarca dovesse vincere, prima nel girone, il Belgio si qualificherà per il resto della competizione principale.