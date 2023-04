Francia: una bambina di 5 anni è stata trovata morta in un sacco della spazzatura

YuUna bambina di cinque anni è stata trovata morta martedì in una valigia in un appartamento a Rambervillers (Vosges) e un adolescente è stato arrestato, lo sappiamo da una fonte vicina alle indagini.

Il sindaco della città di 5.000 abitanti, Jean-Pierre Michel, ha detto che i genitori, una famiglia rumena residente lì, hanno denunciato la scomparsa della figlia all’inizio del pomeriggio.

“La bambina è stata trovata morta in un appartamento”, ha detto ad AFP. “Prima sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, sono stati loro a scoprire il cadavere, poi sono arrivati ​​i soccorsi, hanno provato a fare un massaggio al cuore, ma non c’è stato niente da fare, purtroppo era troppo tardi”. Lorena repubblicanaIl corpo della vittima è stato ritrovato in un sacco della spazzatura nell’appartamento, situato a un centinaio di metri dalla sua abitazione.