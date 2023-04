Questa foto scioccante e assolutamente onesta ha vinto un World Press Photo Award

Il World Press International Photo Competition lo ha recentemente nominato Foto dell’anno. Il primo premio di questa edizione va a uno scatto già noto al grande pubblico, la fotografia di una donna incinta evacuata da un ospedale ostetrico della città ucraina di Mariupol nel marzo 2022, poco dopo l’inizio del conflitto. Pochi istanti dopo aver catturato questo momento, questa madre naturale darà alla luce un bambino nato morto prima di perdere la vita. Una storia che ha commosso il mondo e che ha simboleggiato tutta l’assurdità e la brutalità della guerra così come ha voluto che fosse ricordata da World Press Photo. “Questa foto fa luce sull’assassinio delle future generazioni di ucraini”Concorrenza scrive nella didascalia della foto sui social network.

Questo film di un padre e un figlio siriani è stato votato come immagine dell’anno

Il fotografo Evgeny Maloletka, l’autore di questa foto, è uno dei primi a coprire l’invasione di Mariupol. “Per 20 giorni abbiamo vissuto con i paramedici negli scantinati degli ospedali e nei rifugi con cittadini comuni, cercando di mostrare in che paura vivono gli ucraini. […] Per me, questa foto è quella che voglio dimenticare. ma non potevoEgli ha detto.

Tutti gli scatti premiati al prestigioso concorso fotografico di Amsterdam sono in mostra al World Press Photo dal 22 aprile.