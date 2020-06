Fotografi in piazza a Montecitorio per evidenziare la crisi post-Covid

Fotografi in piazza a Montecitorio. La crisi post-Covid ha bloccato tutto il comparto delle cerimonie, creando notevoli disagi economici alla categoria.

Una manifestazione per mettere in risalto le conseguenze negative della crisi post-Covid. Fotografi in piazza a Montecitorio, ricevuti dal vicepresidente della Camera.

L’Associazione Fotografi e Videografi Professionisti ha manifestato questa mattina a Roma. L’emergenza Coronavirus ha di fatto cancellato l’intera stagione 2020 delle cerimonie. E in particolare dei matrimoni, risorsa imprescindibile per i professionisti del settore.

Con un fatturato di diversi miliardi di euro annui, il comparto muove un mercato che interessa anche molte altre attività che danno lavoro a migliaia di persone.

I fotografi nocerini Silvio Cuofano e Roberto Cascone hanno rappresentato a Roma i colleghi dell’Agro. Il vicepresidente della Camera, onorevole Ettore Rosato, ha ricevuto i fotografi insieme agli onorevoli Gennaro Migliore e Catello Vitiello.

Le proposte dell’Afvp

Il presidente dell’associazione Walter Gilardi ha consegnato una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio. Nella missiva, alcune richieste da sottoporre al premier Giuseppe Conte:

Riproposizione del contributo a fondo perduto, già stanziato lo scorso aprile, per estenderlo fino al 31 dicembre 2020;

Credito di imposta sugli affitti, a beneficio dei proprietari, così da avere un risparmio e meno complicazioni burocratiche e di contrasti, dovuti a ritardi e/o mancati pagamenti, con i locatori dei negozi;

Sostegno alla proposta di inserire il “Bonus Matrimonio”, nel prossimo Decreto Rilancio, avanzata da altre associazioni del settore, che consentirebbe alle coppie che convoleranno a nozze nel 2021, di dedurre fino al 25% dei costi sostenuti per il matrimonio;

Anno bianco fiscale.