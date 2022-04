Formula 1 | Wolff : Mercedes F1 est ‘dans une meilleure situation’ après Melbourne

Toto Wolff un retrouvé le sourire à Melbourne, dopo il podio di George Russell e il quarto posto di Lewis Hamilton. Il direttore della Mercedes F1 è in una situazione favorevole in progressione dopo il corso, in un fine settimana compliqué pour l’équipe championne du monde en title.

“Nous quittons Melbourne dans une meilleure situation que lorsque nous sommes arrivés, avec des leçons apprises, plus de données à analyzer et plus de points aux championnats” un esplicito Wolff.

“Il est clair que nous n’avons pas encore le rythme pour défier Ferrari et Red Bull, mais nous savons ou nous devons chercher la performance. Un facteur qui me laisse très optimiste pour l’avenir est l’état et la’es” forza dell’equipe”.

“Tout le monde au Royaume-Uni, à Stuttgart et dans l’équipe de course sur les circuits fait chaque una volta che lo sforzo è possibile pour s’attaquer aux écarts de performance avec determinazione, et affiche un gros appétit.”

Wolff saluta la performance dei piloti a Melbourne, alors que Russell a signé son premier podium pour l’équipe, et que Hamilton permet à cette dernière d’inscrire 27 unités et de garder la deuxième place au championnat costruttori. Une position qu’occupe d’ailleurs Russell chez les pilotes.

“Voir Lewis et George performer à un niveau exceptionnellement élevé aujourd’hui, avec un outil qui n’est clairement pas dans le rythme des leaders, est un autre exemple de l’esprit de cette équipe.”

“Nous sommes optimistes mais réalistes sur le calendrier des évolutions et l’avantage de nos concurrents. Terminer en troisième et en quatrième posizioni nous aide cependant à quitter l’Australie avec un bon ressenti.”

“Les deux pilotes méritaient le podium aujourd’hui, Lewis a été malchanceux avec le timing de la voiture de sécurité, mais le partenariat entre les deux et la façon dont ils travaillent l’aues apritne l’ global ‘equipe.’

Shovlin admet que Ferrari et Leclerc sont “dans un autre monde”

Andrew Shovlin, direttore dell’ingegnerizzazione in pista dell’equipe, un felice Russell per la bella performance, e nota della Mercedes F1 e delle piste per il progresso. Il reconnaît le besoin de faire mieux pour son team.

“Bravo à George pour son premier podium avec Mercedes F1, il travaille dur pour nous aider à améliorer la voiture et bien que nous n’ayons pas le rythme qu’il espérait pour le moment, le podium est une récompense pour ses sforzo” un déclaré Shovlin.

“Lewis a perdu gros avec le timing de la voiture de sécurité, il avait réussi à mettre Sergio Pérez sous pression dans son premier relais et nous sommes ressortis de notre parrêt au stand devant lui. Mais final le avrys nous, les défier, même si notre dégradation était probablement un peu meilleure.”

Shovlin admet toutefois que Mercedes F1 a beaucoup de retard sur la concurrence, et notamment sur un Charles Leclerc impressionnant : “À ce stade du championnat, nous nous concentrons sur seulement deux Chooses, la limiting des dégâts et l’apprentissage.”

“Dans les deux cas, cela a été un week-end réussi, mais nous savons que nous avons beaucoup à faire. Charles Leclerc était dans un autre monde aujourd’hui, donc c’est probablement un long chemin pour no à parcourir nous ne manquerons pas d’occasions de trouver des dixièmes sur notre voiture.”