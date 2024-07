Ivan Leko non ha usato mezzi termini nei confronti di Lucas Nobby dopo la partita Standard – Norwich: “Ha commesso un errore in ogni partita per sei mesi” – Tout le Football

Lucas Noby ha commesso due grossi errori contro il Norwich in una partita amichevole. Ivan Leko è furioso per la mancanza di concentrazione del giovane difensore centrale, che potrebbe costare punti cruciali a Roche se non cambia idea.

Sabato lo Standard ha condiviso la quota contro il Norwich, in un’amichevole. Roche ha subito il primo gol per un errore di Lucas Nobby, e ha quasi subito un secondo gol, alla fine del primo tempo, allo stesso modo. “Questo gli è successo in ogni partita per sei mesi”, ha detto Ivan Leko nei suoi commenti post partita “È un ragazzo bravo e intelligente, ma commette sempre degli errori”.

“Se succede una o due volte si può parlare di concentrazione. Ma qui deve anticipare, allenarsi di più. Devi essere attento, criticarti e arrivare non al 100%, ma al 200%. Hai questa mancanza di capacità. ” Concentrazione, che può essere risolta solo con un allenamento al 200%”.

Le cadute di concentrazione e di importanza personale di Lucas Nobby irritano Ivan Leko

Ha ragione il croato. Lucas Nobby è sicuramente un giovane giocatore di talento, ma i suoi cali di concentrazione sono troppo frequenti per il mondo professionistico. Il giovane difensore centrale spesso emana un senso di importanza personale, con grande irritazione del suo allenatore.

“Questi errori devono finire. Lui è giovane, classe 2005, viene dal settore giovanile, ha giocato tanto. Ma alla fine la caratteristica principale di un difensore è essere affidabile. Se non sei affidabile è una errore.” È difficile giocare.”

“Sono sei mesi che ne parliamo, lui lo sa, ma purtroppo oggi (sabato) abbiamo visto ancora due errori grossi, lui invece ha un grande potenziale. Può essere forte e solido, ma c’è differenza tra essere un grande talento ed essere un grande giocatore.

Quando ci sono solo uno o due giocatori nel caso, va bene. Ma quando è coinvolta quasi tutta la squadra…”

Data la situazione attuale, Lucas Nobby dovrebbe avere molto tempo per giocare nel torneo, nonostante i suoi frequenti errori. “Deve essere pronto (per affrontare il Genk), questa è la situazione. Abbiamo due giocatori che non sono pronti per difendere (Slimane Doumbia e Nathan Ngoué, rientrati dall’infortunio e non ancora al 100%). in difesa, perché la difesa dà fiducia alla squadra e possiamo costruire qualcosa in attacco, ma serve di più.

“Nelle ultime cinque o sei settimane si sono allenati molto e hanno lavorato duro, sono progrediti bene, ma alla fine non puoi trasformare il talento in un buon giocatore in sei settimane o in due giocatori, il che va bene. ma quando sono coinvolti quasi tutti..”