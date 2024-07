Spettrale dall’inizio dell’Euro.. Il fuoriclasse francese criticato dal collega: “Ci aspettiamo molto da lui” – Tout le Football

La Francia si è qualificata per le semifinali degli Europei battendo il Portogallo. Ma i Blues dimostrano un livello di gioco poco convincente.

accanto a Kylian MbappeEuro fatto da Antonio Griezmann Molto preoccupante. Il giocatore dell’Atletico Madrid non sta giocando al suo miglior livello di sempre.

La squadra francese ha bisogno di Griezmann al 100%, dato che da un decennio è un vero pilastro dei Blues. Adriano RabiotIl suo compagno di squadra lo sa fin troppo bene.

In un’intervista dopo la partita, Rabiot ha parlato dell’attuale livello del numero 7 della nazionale francese. Rabiot ha ammesso: “Penso che siamo tutti sorpresi quando conosciamo la qualità di Antoine, cosa può fare e cosa ha ottenuto nell’ultimo Mondiale, dove è stato senza dubbio il miglior giocatore”.

Il centrocampista prosegue: “Certo, come compagni di squadra ci aspettiamo molto da Antoine, perché è capace di fare di più”.

Naturalmente Griezmann non è il solo a puntare il dito. Rabiot ha parlato anche del vuoto che attraversa Mbappé. “Certo, potrebbe essere più facile se fossero al meglio, ma non è così, sono un po’ meno attivi. Anche in questo caso bisogna adattarsi e noi siamo qui per spingerli. Siamo al 100% con loro sono giocatori che possono aprire qualsiasi situazione in qualsiasi momento,” Hanno quella marcia in più che ci servirà fino alla fine, soprattutto per arrivare in finale e vincere.