Formula 1 | Le statistiche après le Grand Prix de Bahreïn

Comme après chaque Grand Prix, il est temps de découvrir les statistiques les plus marquantes, les records qui ont été battus, les séries remarquables toujours en cours ou bien qui se sont arrêtées… net lors

Nessuna qualifica

Charles Leclerc a segno in 10e pole in carriera – e in 2e in Bahreïn dopo la prima pole position in carriera de 2019.

Comme l’an dernier, Max Verstappen a terminé 2e de la Q3.

C’est la première fois cette décennie que deux Ferrari partaient dans le top 3 sur la grille.

La dernière fois qu’un pilote Ferrari avait fait une pole au premier GP? C’était en 2007, avec Räikkönen qui avait fini par être titré.

Cinquième à Bahreïn : Lewis Hamilton n’avait jamais fait pire sur ce circuit depuis 2009 (10e place en raison de pénalités).

Bahreïn fut la 102e Q3 d’affilée de Valtteri Bottas, in prima assoluta con l’Alfa Romeo! C’est aussi la meilleure place sur la grille d’Alfa Romeo depuis la 6e de Kimi Räikkönen en Belgique il ya deux ans.

Kevin Magnussen, brillant 7e, a réalisé la première Q3 de Haas depuis le Brésil 2019.

Mick Schumacher è in grado di fare il suo dovere con il 12° posto nelle qualifiche: c’était pourtant sa meilleure en carrière.

C’est la première fois depuis la Turquie 2020 qu’aucune McLaren ne figure dans le top 12 en qualifiche…

Pour la première fois de sa carrière, Daniel Ricciardo a été battu le samedi à Bahreïn par un coéquipier.

La corso

Pour la première fois de sa carrière, Charles Leclerc mène le championnat du monde de F1. C’est aussi le premiere monegasco à mener le championnat.

Il resoconto di 3 vittorie in carriera, la première depuis Monza 2019.

Comme en 2010 in Bahreïn Australia, Ferrari inizia una stagione par un doppio. Le dernier doublé rouge remontait à 2019 (Singapour, Vettel-Leclerc).

Ferrari a vaincu une série maudite de 45 course sans succès, la 2e plus longue de l’histoire de l’équipe (59 Grands Prix entre l’Espagne 1990 et l’Allemagne 1994).

Carlos Sainz égalise son meilleur résultat en carrière : une 2e place, come à Monza 2020 et Monaco 2021.

Lewis Hamilton n’a passé que 5 tour dans les 3 premiers. Il fait toujours mieux que lors de sa première course en 2020 (4e place) avec sa 3e position.

Il podium d’Hamilton lui a permis de devenir il primo pilota a termine une course sur il podium durant 16 stagioni consecutive, il precedente record ètant detenu di Michael Schumacher.

Haas n’a jamais occupé une position aussi élevée au classement des constructeurs (3e place).

C’est seulement la 5e fois qu’une Haas finit dans le top 5. En une course, Haas a marqué plus de points qu’en deux ans (3 punti nel 2020, 0 l’an dernier). Pour Haas, il s’agit du meilleur résultat depuis le Grand Prix d’Autriche 2018, où Romain Grosjean et Magnussen avaient terminé quatrième et cinquième. C’est la première entrée dans les points pour l’équipe depuis le Grand Prix de l’Eifel 2020.

La 6a piazza di Valtteri Bottas è la migliore posizione della squadra Alfa Romeo depuis la 4e di Kimi Räikkönen au Brésil 2019 (Antonio Giovinazzi était aussi 5e).

5 des 6 premiers avaient un motor Ferrari. A l’inverse, 75% des voitures con motori Honda-Red Bull Powertrains in rotta senza abbandono.

Seuls des moteurs Red Bull Powertrains non abbandona il Bahrein. Et hors abbandona, les six derniers pilotes à l’arrivée sont équipés de moteurs Mercedes.

Il s’agit du premier double abbandono de Red Bull depuis l’Autriche 2020.

Mick Schumacher est égallement frustré de sa 11e place : il s’agit là aussi de son meilleur classement en F1 pour le moment.

A cheval sur l’an dernier, Alpine en est à 4 doubles arrivées dans les points en 5 portate.

10e, Guanyu Zhou est devenu le 66e pilote à marquer un point lors de sa prima corso en F1. Premier pilote chinois en F1, il più forte logiquement del premier pilote de l’Empire du Milieu à inscrire des points.

Jamais une épreuve d’ouverture de la saison ne s’est finie sans un abandon au moins : la série continue.

Max Verstappen non è stato il primo campione del mondo e non ha passato l’arrivo del 1er GP depuis… Sebastien Vettel nel 2014.