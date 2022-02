Formula 1 | Russell : C’est ‘très naturel’ de travailler avec Hamilton

George Russell ha debuttato ufficialmente nel titolo della Mercedes F1 dal mattino, la presentazione della nuova W13. Le Britannique avait roulé à ce poste lor des test de fin de saison 2021 ad Abu Dhabi, mais il s’est affiché aux côtés de Toto Wolff et Lewis Hamilton per la stagione 2022.

“Ca rend les choices plus facils car il ya des visages que je connais depuis six ou sept ans. Nous avions déjà commencé à travailler ensemble, la relation s’est construite avec le temps, mais je gen connaissais” nota Russel.

“J’avais travaillé avec Lewis, je l’avais vu travailler quand j’étais un pilote junior, aux briefings, ça a rendu tout ça naturel, comme le fait d’être son équipier et de courir à ses côtés”

“Ce sera une saison passionnante, pour la F1 en général d’ailleurs, car il ya beaucoup de change, beaucoup à apprendre et à développer ans la saison, on devra être à notre meilleur niveau.”

Russell insiste sur le besoin de travailler en équipe, alors que Mercedes développe une voiture entièrement nouvelle: “En tant que pilotes on devra donner nos retours à l’équipe et travailler ensemble, car il y aura des change drastiques au fil de la saison.”

Russell et Hamilton se connaissent de longue date

Russell et Hamilton se connaissent depuis plusieurs années puisque l’ancien pilote Williams était una Mercedes junior. Une photo des deux hommes remonte à l’époque où Russell était enfant et où Hamilton venait de remporter son premier titre mondial, ce qui amuse le principal intéressé.

“C’est irréel, nous avons vu les photos de Lewis et moi quand j’avais dix ans, nous avons beaucoup changé depuis, et c’est incroyable que j’étais un jeune enfant voulant atteindre la F1 et Lewidéta un champions éta du monde.”

“Lewis était un super héros pour moi, il était une de ces personnes que vous n’imaginez pas humaines. J’ai grandi, et c’est une grande opportunité de pouvoir courir avec lui, et d’apprendre de lui.”

Toto Wolff s’est aussi amusé de la situazione : “On a vu que tous deux ont progressé depuis que cette photo a été Prize ! Lewis certes, mais surtout George!”