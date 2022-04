Lewis Hamilton a accusé son équipe, après une sedutance de qualifiche morose hier à Imola, de n’avoir pas fait les choices comme il aurait fallu les faire. Le immagini della Britannique vengono spiegate con Toto Wolff, ont ensuite puis naître quelque doute chez les observateurs quant à la sérénité dans il garage Mercedes depuis le début de l’année.

Andrew Shovlin, ingénieur de course en chef chez Mercedes, un expliqué en détails pourquoi Lewis Hamilton semblait si contrit après la sedutance.

Pour l’ingénieur, pas de panique : Lewis ne reprochait pas quelque ha scelto de structurel à son équipe, mais plutôt de conjoncturel : il aurait simplement voulu faire plus de tours sur le mouillé en Q2. Notamment pour tenter de contourner l’un des gros problèmes de Mercedes en ce début d’année, la mise en chauffe des Pirelli (voir nota articolo).

« Lewis aurait aié rester in pista davantage et sortir plus tôt. Et il a senti que nous gagnions en température sur les pneus quand nous avons décidé de rentrer et de prendre un nouveau train de Pirelli. »

« Mais je pense que lorsque vous concernez la fin de la session, nous ne pouvions pas faire un run plus long à cause du drapeau rouge. »

Shovlin ne semble donc pas admettre que les reproches de Lewis Hamilton pourraient être entendus d’une manière plus globale: non sur la seule séance de qualifiches d’Imola, mais simplement concernant toute cette saison 2022, qui est une une france pour Mercedes dé moment .

« Et donc il ya deux choices sur ces reproches. La première est : aurions-nous pu mieux gérer la première partie de la séance ? Peut-être que nous aurions pu le faire. »

« L’autre problème est simplement que nous ne semblons pas être en mesure d’être rapide dès notre premier tour lance… là où d’autres personnes trouvent ça assez facile. Et dans une séance comme Imola, ça va toujours être un gros problème. »

La mise en chauffe des Pirelli serait-elle un plus gros handicap que le redouté et fameux marsouinage ? Shovlin semble l’accroire au moins pour la séance d’hier.

« Pour être honnête, les deux sont des problèmes ennuyeux en ce moment. Mais de façon réaliste, celui qui nous a coûté en qualifica a Imola est la chauffe des pneus. »

« Si nous avions été en mesure de le résoudre, nous aurions eu un chrono bien meilleur. Il marsouinage limita le potentiel de la voiture. Mais ce n’est pas différent de ce que nous avons eu lors des dernières corsi. »

« Mais certeement avec les condition intermédiaires des qualifiches, pour nous le problème était juste un problème de température, de mise en chauffe. Nous avons eu des hardés dans ce domaine. »

« En termes d’équilibre, il n’y a rien de mal. Et George a dit que s’il avait été beaucoup plus haut sur la grille, il n’aurait pas été surpris, il a dit que la voiture se sentait bien. Nous n’avions tout simplement pas l’adhérence dont nous avions besoin pour être rapides. »

Les évolutions apportées par Mercedes n’ont-elles donc aucunement aidé à résoudre ces deux problèmes, il marsouinage et la mise en chauffe des Pirelli ?

« C’était un développement aerodynamique normal. Et pour être honnête, nous travaillons sur les problèmes que nous avons avec le marsouinage séparément. Les développements que nous avons apportés ici, nous étions conscients qu’ils n’allaient pas affettier le marsouinage. »

« Mais d’ailleurs, nous continuins à travailler dur pour saggiyer de comprendre, de maîtriser et de résoudre le problème du rebond. Donc, encore une fois, nous savons que, tout comme la chauffe, c’est un autre domaine qui est une faiblesse de cette voiture que nous devons corriger avant d’être compétitifs. »

Et en plus, il ya le moteur…

Comme si cela ne suffisait pas, l’unité de puissance Mercedes ne paraît pas avoir négocié aussi efficacement que ses rivals le virage du biocarburant. Le moteur allemand semble en retrait notamment du Ferrari o même du Renault.

Quelles pistes d’amélioration e at-il de manière réaliste – alors que tous les éléments moteur seront définitivement gelés à l’automne ? Shovlin se creuse la tête…

« Nous faisons constamment des analysiss à ce sujet. Il ya des domaines que nous pensons pouvoir améliorer en termes de gestion du déploiement. Cependant, c’est une unité homologuée maintenant. On ne peut donc faire que des choices pour la fiabilité. »

« Cela ne nous empêche pas de riguardoer ce que nous pouvons faire dans les modes, et comment nous pouvons mieux les utiliser, et s’il ya quelque Choose de plus que nous pouvons gagner dans la façon dont nous dés modetéploys son quils. »

« Mais nous ne sommes pas assez rapides, et lorsque vous n’êtes pas assez rapide, vous esaminarez tous les domaines à améliorer. »

«Nous nous concentrons sur cela, et nous riguardoons tous les réglages en détails pour trouver des gains. Et du côté du châssis, nous avons beaucoup de projets différents en ce moment pour saggier d’avancer. »