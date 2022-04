Formula 1 | Krack difende Vettel e veut comprendre ses erreurs a Melbourne

Sebastian Vettel a connu un ritorno alla competizione catastrofica a Melbourne, alors qu’il avait manqué les deux premieres course de la saison. Le pilote Aston Martin F1 a connu deux accidents et une panne, et une élimination en Q1.

Son patron, Mike Krack, exclut que le problème vienne du pilote. Il progetto che l’équipe va tout faire pour comprendre quelles sont les origins des sorties de pista du quadruple champion du monde, mais aussi du manque de performance de l’AMR22.

“Je pense que nous en retirons vraiment quelque ha scelto” un déclaré Krack. “Je suis heureux que Seb aille bien après tous ces incidenti, mais je pense que si quelqu’un comme lui, un quadruple champion du monde, a ces problèmes, ce n’est pas dû au fait de ne pas bien piloter.”

“Il a bien piloté la voiture. Nous devons vraiment riguardoer ce que la voiture lui apporte, quel retour il reçoit de celle-ci. Il n’est pas normal qu’il ait autant de problèmes que ce qu’il a eu ce week -fine.”

Krack veut trouver de vraies raisons à ce problème, car Vettel n’a jamais autant souffert à Melbourne : “Je ne pense pas que cela soit lié au fait d’avoir manqué deux course. Je veux dire, il a été plusieurs fois vainqueur à Melbourne.”

“Il sait où il est ici, il a fait des essais avec la voiture. Je pense qu’il serait trop facile de dire qu’il n’était pas là pendant deux week-ends. Avec un pilote de cette classe, nous devons ” vraiment vérifier quels outils nous lui donnons.”

L’aéro de l’AMR22 come origine del male ?

L’ancien de chez BMW a ensuite expliqué où se situait le déficit de l’AMR22, et notamment sur l’aérodynamique. Il commento esplicito une mauvaise performance aéro est actuellement la base de tous les problèmes de son équipe.

“En Formule 1, si vous n’êtes pas performant, il est normalement assez facile d’identifier les raisons pour lesquelles les équipes sont performantes et d’autres non, en s’alignant sur l’aérodynamique et le poids de la voiture. “

“Alors que nous avons fait des progrès du côté du poids, nous sommes toujours en hardé sur l’aérodynamique. C’est une Choose sur laquelle nous devons vraiment nous concentrer. Je ne veux pas entrer dans performance les maïdé le maïdé est normalement inhérent à ce domaine.”

“Pour nous, c’est la même Choose, tout devient beaucoup plus difficile. Plus vous avez un bon aéro, plus tout devient facile. Les pilotes sont satisfaits, les résultats sont un peu meilleurs, donc tout devient plus facile cas Dans. contraire , vous mettez tout en doute.”