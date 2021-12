Formula 1 | Jos Verstappen esclude ogni possibilità di vedere Max in Mercedes F1

Il padre di Max Verstappen, Guus Verstappen, ha escluso un passaggio alla Mercedes F1 per il leader del campionato, ammettendo che il loro rapporto con Toto Wolff è completamente rotto.

In precedenza, Max Verstappen era regolarmente collegato a un possibile passaggio al campione del mondo, ma suo padre Jos ora esclude questa possibilità.

“Siamo in una buona posizione qui alla Red Bull,” dice Joss.

“Ci sono stati colloqui con Toto Wolff e penso che abbiamo un buon rapporto con lui, ma il vero Toto è emerso di recente. Non c’è più relazione. Non ci sarà mai Max. In una Mercedes”.

L’ex pilota di Formula 1 è arrivato persino a descrivere il capo del team Mercedes Wolff come un ‘Fallimento’.

“Puoi dirlo, sì. La Mercedes è ovviamente in testa da anni. Ora sono messi alle strette per la prima volta e vedi un Totò diverso. È un peccato, ma è così che impari davvero. Conoscere le persone. “

Verstappen aggiunge che la situazione alla Red Bull è perfetta per suo figlio.

“Si tratta anche di Helmut Marko. I tre – Max, Raymond (il suo manager) e io – andiamo tutti d’accordo perfettamente con lui. Non ci sono sciocchezze tra di noi. Semplice. Onesto. Abbiamo una personalità simile. A volte diventa difficile e ci diciamo la verità, ma la Formula 1 è dura. Sappiamo cosa vogliamo. E se non va bene, non va bene e parlare è inutile. Ma non lo è. Ecco”.

Quindi, l’estensione del contratto alla Red Bull per Max è “Certamente” Possibilità.

“Ma abbiamo ancora due anni qui comunque,” Joss ha confermato. “Sarà importante vedere come verranno interpretate le nuove regole e cosa significano per la prestazione. Ma qui ci sentiamo bene e abbiamo tutto il tempo”.

Per quanto riguarda il live streaming, il titolo della demo, Gus pensa che Max lo fosse “Perfetto quest’anno che diventi campione del mondo o meno. Non avrà rimpianti”.

Il pilota della Red Bull è molto popolare anche secondo il padre, che ha criticato la stampa secondo quanto affermato nel caso del rivale.

“Penso che sia perché Max è così puro. È lo stesso, e non è stato fatto per i media. Non sembra sempre simpatico, ma sai cosa aspettarti da lui. Max.”

“Gli inglesi si accalcano da Lewis e cercano di fare storie contro Max dal nulla. Stanno cercando qualcosa che non c’è. Siamo sempre stati molto aperti con la stampa britannica, ma quando vedi che le cose vanno fuori contesto un paio di volte, pensi ‘qualunque cosa.'”

“Fernando Alonso ha recentemente sottolineato che la F1 è molto britannica ma a Max non interessa. Ha i suoi piani”.