Ecco fatto, il Belgio ha giocato l’ultima partita casalinga prima della Coppa del Mondo in Qatar. E se le truppe di Roberto Martinez terminano la loro campagna in casa con una nota positiva, lo devono in parte a Kevin De Bruyne nelle grandi serate. Autore di gol e assist, Manconian conferma la sua ottima forma. Uno sguardo ai titoli della stampa nazionale dopo il successo nero, giallorosso.

nelle nostre colonne, Siamo tornati in servizio”Bellodegli ex Juncos, poi il nostro giornalista ha riassunto l’incontro in poche parole: “Se sei troppo pigro per leggere tutti i giornali, possiamo riassumere Belgio-Galles in una formula: quando va il KDB, tutto va bene”.

Molto facile per Kevin.

Stessa storia da parte dei nostri colleghi della RTBF, che hanno elogiato i meriti del numero 7 belga. “I Red Devils, portati da Kevin De Bruyne dalle grandi serate, si costringono a un lento trotto contro il Galles (2-1)”. prima di procedere. Molto facile per Kevin.E saluta l’immagine dei due compagni nell’attacco. “Il duo Kevin De Bruyne-Mitchie Batshuayi ha preso in mano la situazione”..

Dal canto suo, Le Soir parla di a Festival De Bruyne“.mentre il suo consigliere, Filippo Alberto, ha paura.”Mancano soluzioni quando De Bruyne si arrende”.

“Demoni che brillano quando KDB brucia”

7/7 si unisce all’opinione dei suoi compagni di squadra sottolineando l’eccezionale prestazione in gioco del maestro. “Demoni che brillano quando KDB si accende, una difesa che è molto facilmente distratta e a disagio. Alla fine, non c’è niente di nuovo sotto il sole per l’ultima volta in casa prima del Mondiale del Qatar”.. prima di procedere. “Quando gioca a questo livello, pensi che poche difese possano reagire contro il KDB, anche se giovedì sera non è stato (davvero) l’ispirazione per il difensore gallese”.

“Ci servirà questo De Bruyne in Qatar”

E cosa ne pensa la stampa fiamminga? Niente è troppo diverso in quanto risale anche alla forma del partner di Erling Haaland. Il look che vuoi vedere invariato tra un paio di mesi. “Avremo bisogno di questo De Bruyne in Qatar, perché ogni volta che lo fa c’è stata magia nell’aria”. Nieuwsblad spiega.

Per il quotidiano fiammingo, il Belgio è diventato dipendente dalla KDB. “Senza Lukaku, tutte le nostre speranze sono principalmente su Kevin De Bruyne”. prima della chiusura. “I tifosi belgi hanno salutato i diavoli a Bruxelles, ma i tifosi sono molto meno fiduciosi di quanto non lo fossero prima dei precedenti grandi tornei”.