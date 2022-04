Formula 1 | Il pilote de la voiture de sécurité de F1 repond à Verstappen

Après le Grand Prix d’Australie, Max Verstappen a critiqué la voiture de sécurité, l’Aston Martin Vantage pilotée di Bernd Maylander, pour sa lenteur lors de ses interventi in pista, ce qui rend difficile la tenue des température.

Cette année, Mercedes a remplacé son AMG GT-R par une AMG GT-R Black Series, netment plus rapide, afin d’éviter que les F1 ne refroidissent trop leurs pneus. Mais la Vantage est la même que l’an dernier, et elle concède jusqu’à cinq secondes à la Mercedes sur un circuito come l’Albert Park.

“Je suis bien conscient des critiques de pilotes comme Verstappen, mais je ne pouvais pas faire grand-chose” assicurare Maylander, se défendant de pouvoir faire mieux avec la Vantage. “C’est bien que Charles ait vu que j’étais absolument à la limite. C’est tout ce que je pouvais faire.”

Leclerc a minimisé la critica ed esplicita qu’il voyait la sportiva britannique à la limit de ses capacités devant lui. Le pilote Ferrari a voulu s’en plaindre à la radio avant de se raviser en voyant les sforzi que déployait Maylander pour accélérer.

“Pour être honnête, je voulais me plaindre” un déclaré le leader du championnat. “Mais ensuite, j’ai vérifié à quel point la voiture de sécurité glissait dans les virages et je ne pense pas qu’il y avait quelque Choose de plus qu’il pouvait donner, donc je ne voulais pas mettre trepression.”