Formula 1 | Haug si rammarica della decisione della Haas F1 per Giovinazzi

Norbert Haug non capisce perché Haas F1 abbia corso Antonio Giovinazzi a Monza e Austin durante EL1. L’ex boss della Mercedes Formula 1 non comprende l’interesse di questa decisione, considerando che Mick Schumacher ne risentirà con una sessione di test inferiore.

“Ogni chilometro che un pilota non percorre gli fa male nella gara del fine settimana” Haug ha detto a Sky Deutschland. Non so se c’è un accordo contrattuale con la Ferrari, ma una squadra come Haas dovrebbe puntare sui suoi piloti.

Haas ha esercitato pressioni su Schumacher quest’anno e Haug ritiene che ciò sia incompatibile con l’allontanamento dei tedeschi dagli EL1: “Se dico da un lato che mi aspetto più punti, il pilota dovrebbe anche poter dire che si aspetta più allenamento”.

Haug consiglia ancora una volta al team americano di supportare il suo pilota, anche se quest’ultimo è entrato in Alpine nel 2023: “Se sostieni il pilota e gli dai l’opportunità, migliorerà. Il pilota è un cavallo da corsa, non un cavallo da lavoro. Devi dargli coraggio”.