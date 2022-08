Coppa Uefa: Primo periodo per Onana, Kompany avanza grazie a Bastian, Fulham fuori P4

Il secondo turno della Premier League Cup, sinonimo dell’ingresso di alcune squadre in Premier League, ha permesso a molti belgi di trovare il tempo per giocare ad inizio stagione. Tra questi, Amadou Onana Il suo debutto è stato con l’Everton, che ha battuto il Fleetwood, 0-1.

L’Everton ha vinto con un gol di Dimari Grey (28 AH). Franco Lampardo Ha fatto il suo debutto per Onana, che ha giocato l’intera partita per i Toffees contro una squadra tosta di Fleetwood.

insieme a Manuel Benson Stand a centrocampo creato da Compagnia VincenteBurnley è riuscito a ottenere la sua seconda vittoria in questa stagione contro Shrewsbury, il residente della Premier League inglese, P3 (0-1). Benson ha offerto aiuto all’ex giocatore dello Standard Samuel Bastiano (50) per l’unico gol della partita.

Il Wolverhampton non ha dato una possibilità al club più basso del Preston e ha vinto 2-1 con un gol Jiménez (8) e traore (29). La reazione di Woodburn (48) non è bastata a Preston per preoccupare il suo avversario. Linder DendonckerIncinta, ha giocato un’ora prima di prendere il suo posto Robin Nevis (62 AH).

Dennis Bright e altri Yuri Tillmans Erano sull’erba dall’inizio della partita tra Stockport e Leicester, che ha portato ai rigori che la squadra ha finalmente vinto (0-0, 1-3 nella scheda). Timothy Castaney Si è unito ai suoi connazionali in campo alle 61, prendendo il loro posto chi è questo, prima che Dennis Bright lasci il posto a Dewsbury Hall (72). Tillmans ha segnato il primo tiro in porta nella sessione vincente.

Il Fulham è stato espulso da Crowley (2-0), squadra di quarto livello. uomini Marco Silva È rimasto sul successo che ha segnato all’ultimo minuto contro il Brentford (3-2), sabato in Premier League inglese.

Con 10 cambi dalla squadra vincitrice questo fine settimana, i Cottgers sono caduti nella trappola tesa da Crowley, penultimo in quarta divisione, allenato da Kevin Betsy, l’ex giocatore del Fulham.