Formula 1 | Gasly in Alpine F1, De Vries ad AlphaTauri nel 2023

Le fonti sembrano essere identiche a Singapore per quanto riguarda i restanti due bucket da allocare.

Questo dovrebbe andare dall’Alpine F1 al francese Pierre Gasly dopo che diverse fughe di notizie emerse dal suo entourage ieri in pista. Viene dopo che il dottor Helmut Marko ha ingaggiato Nick de Vries per nominare l’olandese con AlphaTauri.

La Red Bull ha quindi trovato un’alternativa adeguata, secondo lei, per subentrare a Gasly, il cui contratto stava per scadere solo nel 2023. Ma le trattative con Alpine erano già così avanzate dopo il primo intento di portare la Colton Herta che il Piano B è ancora in corso.

Annunci ufficiali sono attesi nel corso della settimana, possibilmente a Suzuka o poco prima.

Ciò lascia i sedili Haas F1 e Williams a portata di mano. Per quanto riguarda la Haas F1, dovrebbe giocare tra Nico Hulkenberg e Mick Schumacher mentre alla Williams, Jack Doohan può essere prestato dall’Alpine F1… a meno che Logan Sargeant non abbia concluso in modo eccellente la stagione ad Abu Dhabi e abbia vinto la sua superba licenza. Quindi dovremo sicuramente aspettare accanto a quell’acquario.

Una sorpresa da Daniel Ricciardo? è improbabile. L’australiano sarebbe in trattative avanzate con Mercedes F1 per il ruolo di terzo pilota per il team ma anche con Aston Martin F1 e Williams se necessario.