La bellissima serie Standard si è interrotta improvvisamente venerdì sera durante la decima giornata della Pro League. Dopo quattro vittorie consecutive, tra cui un clamoroso successo contro il Club Brugge prima della pausa per le nazionali, lo Standard ha perso nel derby di Liegi contro una sorprendente squadra di Seraing (0-2). Mbo (9′) autorizzazione Potere (54′) ha approfittato della difensiva di Rouches per penalizzare Matricule 16. Grazie a questa vittoria, gli Steelworkers si sono dati aria in classifica (14° con 9 punti) mentre Standard è caduto a terra.

Apparentemente un po’ assonnato, è entrato a Sclessin Park un venerdì sera. Piace Meligoneè stato impostato per la prima volta da Coinvolti. In prestito dal Genoa, l’italiano non c’è e regala il match d’esordio per Sérésiens dopo un terribile avversario al mozzo. È Mbow, il difensore centrale, che riceve questo pessimo passaggio e che mette un piede fantastico sotto Saraya. Bodart (0-1, 9′).

Molto eclatante, gli Steelworkers sfiorano il secondo gol dopo un altro errore di Liegi ma il palo destro di Bodart respinge il potente colpo di marsoni sambo. Lo standard può esplodere. In mezz’ora, i Rouches ottengono le loro migliori possibilità di piedi Parruccaanche per la prima volta. Raskinunico giocatore della Liegi a migliorare il proprio livello, afferra un pallone nella metà campo opposta e licenzia il grande attaccante croato che sbaglia a tu per tu con Deitch.

Il Roach, condotto, è rientrato negli spogliatoi a capo chino. Mentre ci aspettavamo una reazione dal Liegi nel secondo tempo, è stato ancora Syring ad approfittare di un nuovo errore difensivo per impostare un secondo gol. Questa volta lo è Dosin, troppo magro, permettendo a Poaty di passare nella porta di Bodart. Il terzino sinistro poi tenta la fortuna e inganna il portiere avversario facendogli segnare il suo primo gol con i colori di Syring (0-2, 54).

La norma non si riprenderà mai. Amalla e altri chiodo di zincoche il giorno prima ha deliziato i suoi tifosi contro il Brugge, questa sera non ha potuto fare la differenza contro una squadra di Syring molto più entusiasta dei locali.