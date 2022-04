Formula 1 | Australie, EL3 : Norris en tête, due incidenti per l’Aston Martin F1

La troisième et dernière seduta d’essais libres du Grand Prix d’Australie a eu lieu a Melbourne, sul circuito dell’Albert Park. Les pilotes et équipes ont pu préparer les qualifiche, qui auront lieu à 8h, heure française, et la course demain.

La FIA un indiqué la soppressione della quatrième zone de DRS, qui avait été ajoutée sur la toute nouvelle section rapide le long du lac de l’Albert Park. La configurazione delle zone di attivazione revient donc à celle qu’elle était précédemment.

Lando Norris a signé une première référence en 1’21″247 avec des pneus tendres. Il a rapidement été battu di Max Verstappen, autore di un temps de 1’21″178 in gomme medie. Le Nérlanda è un rapido gioco di battu da parte di Red Bull, Sergio Pérez, en 1’21″024 en médiums.

Charles Leclerc a place de Ferrari en haut de la hiérarchie, grâce à un chrono de 1’20″689 en gomme tendres. La Scuderia était l’équipe la plus impressionnante hier, mais Red Bull semblait revenir au meilleur niveau ce samedi matin.

George Russell n’a pris que le cinquième temps en pneus tendres, tandis que Pérez reprenait la main en 1’20″436. Valtteri Bottas s’est ensuite positionné devant Leclerc en pneus tendres, en 1’20″517.

Carlos Sainz s’est ensuite emparé du meilleur temps en 1’20″390, et Daniel Ricciardo un semblé mieux compendre sa McLaren en échouant à neuf millièmes de l’Espagnol. Fernando Alonso a mis tout le monde et d’accord place en haut de la feuille des temps en 1’20″119.

Conferma la difficoltà e la manutenzione della Mercedes W13 in pista, Lewis Hamilton è passato per i bagagli a gravità e toccava la barriera di sicurezza. Juste après, Sebastian Vettel a perdu le contrôle de son Aston Martin à la sortie du virage 10 et est allé percuter la barrière de TecPro.

L’aleron avant et le demi-train avant gauche de l’AMR22 de l’Allemand étaient détruits et Vettel, qui n’a pas roulé en EL2 dopo la casse moteur des EL1, voyait ses essais alibres se termine tours parkurus en tout et versare tout. Le drapeau rouge était brandi.

Après plus d’une dizaine de minutes d’interruption, la séance a repris avec 29 minutes au chronomètre. Les pilotes étaient nombreux à attendre à la sortie des stand lorsque le feu est passé au vert.

Bottas a signé le quatrième temps mais a raté son dernier secteur, après avoir battu les deux premiers. Norris a pris la troisième place, mais c’est surtout Alonso qui a amélioré son meilleur temps en 1’19″906, alors que Leclerc était revenu à un millième de seconde du pilote espagnol.

Verstappen semblait circonspect face à son tête-à-queue, expliquant qu’il ne parvenait pas à “sentire l’equilibrio” de la RB18 per un momento. Pérez a mis l’autre Red Bull au sommet de la hiérarchie en 1’19” 720.

Mais Alonso ne s’en est pas laissé faire et an immédiatement repris la main en 1’19″660. Russell améliorait son chrono après une petite sortie de pista au tour précédent, mais le pilote Mercedes F1 était place des me loin 11

Leclerc a pris la deuxième place à 43 millièmes d’Alonso, et Pérez s’est emparé du meilleur chrono en 1’19″458. La pista s’améliorait, et Verstappen s’est place en quatrième place en 1’19″809 , le seul avec les pneus médiums.

Hamilton a pris la huitième place avec le meilleur temps absolu dans le premier secteur. La Mercedes W13 semblait souffrir dans les secteurs rapides, toujours en proie à un marsouinage difficile a controllore.

Russell a enfin réussi un tour sans encombre et s’est positionné cinquième, tandis que Sainz a pris la tête en 1’19″419. Pierre Gasly, discreto depuis le début du week-end, restait 13e juste derrière Esteban Ocon.

A dix minutes du terme de la seduta, les pilotes McLaren progressista dans la hiérarchie. Ricciardo a pris le quatrième temps, avant que Norris ne signe un impressionnant 1’19″117, sur una pista en nette évolution. L’équipe de Woking semblait trouver du mieux avec sa MCL36.

Verstappen a enfin chaussé les gommes tendres mais an avorté son premier tour rapide, et anche a progressé dans la hiérarchie en remontant au deuxième rang, à 0″158 du meilleur temps de Norris. force en presenza sur ce GP d’Australie.

Verstappen avortait son deuxième tour rapide en tendres dès le premier virage, après une erreur causée par du survirage. De son côté, Sainz faisait quant à lui une faute au virage 10 du tracé de l’Albert Park.

La seduta prenatale une tournure catastrophique per l’Aston Martin F1 avec un incidente per Lance Stroll, qui allait percuter le mur et arrachait lui aussi la sospensione avant droite de son AMR22.

Norris termine donc ces EL3 en tête devant Leclerc, qui a amélioré à cinq minutes de la fin de séance. Pérez est troisième devant Alonso, Sainz, Ricciardo et Verstappen, qui n’a donc pas fait de tour rapide en pneus tendes.

Hamilton è stato scoperto da Bottas, Yuki Tsunoda et Russell. Gasly et Ocon suivent devant Mick Schumacher et Guanyu Zhou. Alex Albon è il 16esimo avanti di Kevin Magnussen e Nicholas Latifi, il 18esimo secolo a due passi da Norris. Stroll est 19e avanti Vettel, una situazione terribile per l’Aston Martin.