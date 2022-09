“Pensavo di lasciare la Ducati” – GP Inside

Esteso al Prima Pramac Racing quando sperava di entrare nel team ufficiale Ducati nel 2023, Jorge Martin è frustrato dalla decisione. Ha sentito che il marchio italiano ha “perso un po’ la fiducia” durante la stagione, quando inizialmente gli erano stati promessi i manubri ufficiali. Si è posto l’obiettivo di incoronare il titolo l’anno prossimo, per “dimostrare” di cosa è capace.

Anello di traccia: “Ovviamente sono un po’ deluso dopo la decisione. Non che abbiano scelto Enea (Bastianini), perché se lo meritava, ha vinto tre gare quindi il suo livello era incredibile e penso che lo meritassimo. È stata una decisione difficile. L’ho fatto tutto quello che mi ha detto Ducati, ho fatto del mio meglio. »

“All’inizio della stagione ero molto fiducioso in me da Ducati. Stavamo parlando del nostro futuro e di essere nel team ufficiale nel 2023. Ma ad un certo punto ho iniziato ad avere incidenti, lotte, infortuni, quindi hanno iniziato a perdo un po’ di fiducia, certo che ho ascoltato altri marchi, ho anche pensato di partire (dalla Ducati.) Ma ho ancora molto da dimostrare qui, in Ducati, con la Pramac, quindi rimarrò qui per un’altra stagione , e poi vedremo”.

Il confronto con Enea Bastianini: “Penso che la guerra che hanno creato non sia stata un bene per me, per me, per i media e anche per molte persone. Ho solo cercato di ottenere buoni risultati, ho faticato un po’ a inizio stagione e poi, dal Barcellona, ​​​​Ho iniziato ad essere abbastanza coerente e lì sono anche salito sul podio, non credo sia un bene per i piloti perché non è facile e non puoi essere al 100%, ma è così, lo sport lo conosciamo e facciamo del nostro meglio”.

Diventa il primo Satellite Racer Campione del Mondo MotoGP: “Ho firmato un ottimo contratto, quindi sono molto felice e credo che la Ducati cercherà di recuperare il proprio investimento con buoni risultati, e io sfrutterò l’occasione per fare la storia con Pramac. È l’unico modo per me di fare la storia e proverò a vincere il campionato il prossimo anno, spero solo che se avrò la possibilità di lottare con Pecco (Bagnaia) o Enea nel 2023, mi diano lo stesso supporto per poter lottare con gli stessi strumenti”.