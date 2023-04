Ford Mustang: anteprima europea in Belgio, questo fine settimana

Per il 21° anno, “The Mustang Garage” ospiterà quello che è diventato il tradizionale luogo d’incontro per i fan dell’iconica pony car americana. Durante questo fine settimana del 15 e 16 aprile, centinaia di Mustang di tutte le generazioni, silhouette (coupé, berlina, decappottabile) e motori (8, 6, 4 cilindri o anche elettrici) si riuniranno a Heusden-Zolder, la roccaforte delle Mustang specializzate .

Atmosfera degli Stati Uniti

Migliaia di appassionati e curiosi sono attesi non solo per ammirare tutte queste varianti del modello americano più famoso, ma anche per rabbrividire per un momento al ritmo della tipica atmosfera americana. Nel menu: gruppi di musica dal vivo, food cart, bar, stand commerciali e una mostra temporanea unica nel suo genere.

Ospite a sorpresa!

Ma non è tutto: Ford conferma l’esistenza della Mustang 7 di nuova generazionesi Dal nome, come ospite a sorpresa per l’occasione. Sarà esposto in anteprima europea nel cuore della collezione Mustang Garage di 10.000 miniature. Quindi un grande riconoscimento alla manifestazione belga. Se ti piace, sentiti libero di andarci. L’accesso è inoltre completamente gratuito.

Ulteriori informazioni su mustangfever.be.

