SpaceX sta prendendo di mira il primo volo di prova del razzo più grande del mondo lunedì

Questo è il veicolo spaziale scelto dalla NASA per far atterrare gli astronauti sulla Luna durante la missione Artemis 3, che è ufficialmente prevista per il 2025.

La US Civil Aviation Regulatory Authority (FAA) venerdì ha rilasciato una licenza di volo a Starship “valida per cinque anni”.

In futuro, entrambi gli stadi del veicolo spaziale dovrebbero essere in grado di poggiare sulla Terra, rendendo il razzo completamente riutilizzabile. Ma per questo primo volo, non ci sarà alcun tentativo di recuperarlo, e sia Starship che Super Heavy dovrebbero schiantarsi nell’oceano.