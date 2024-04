foraggio. Cos’è il reflusso gastroesofageo?

Ci sono molti preconcetti sulla dieta nella malattia da reflusso gastroesofageo (GERD). Per comprenderne meglio gli effetti, ecco alcuni concetti.

Reflusso esofageo, che cos'è?

La malattia da reflusso gastroesofageo si verifica quando il contenuto acido dello stomaco fluisce nell'esofago, causando sintomi e danni al rivestimento.

L'area anatomica in cui l'esofago si collega allo stomaco è chiamata giunzione esofagogastrica. Questo è il posto “sfintere esofageo inferiore” (LES), muscolo circolare che regola il passaggio del contenuto dall'esofago allo stomaco. Questa “valvola” impedisce il movimento del cibo dallo stomaco all'esofago. Quando questo sfintere non funziona correttamente (ad esempio, una voce bassa), può portare a problemi come la malattia da reflusso gastroesofageo.

Oltre ai farmaci, sono importanti alcune regole igieniche e dietetiche per la gestione della MRGE, come attendere 2 o 3 ore dopo un pasto prima di andare a letto.

La dieta e il peso svolgono un ruolo nei sintomi della GERD. La perdita di peso è efficace nel ridurre i sintomi del reflusso.

L’obesità, infatti, contribuisce al reflusso gastroesofageo a causa dell’aumento della pressione nell’addome e della pressione sulla giunzione esofagogastrica, che è il confine tra l’esofago e lo stomaco.