La situazione finanziaria delle case di cura pubbliche preoccupa la Federazione ospedaliera francese

salute – “ Un record allarmante La Federazione ospedaliera francese (FHF) ha lanciato giovedì 18 aprile l'allarme sulla situazione del bilancio delle case di cura pubbliche, invitando le autorità ad aumentare tutti i prezzi del 5%, come il prezzo fisso. ” Cura “ Previdenza sociale, soprattutto per consentire l'occupazione.

“Nonostante la continua attività di progresso, le case di cura pubbliche si trovano ad affrontare un massiccio, rapido e profondo deterioramento dei loro saldi di bilancio”.Lo conferma in un comunicato la Federazione ospedaliera francese, che riunisce gli ospedali pubblici e le istituzioni mediche e sociali.

Inflazione e scandalo Orpea

Il sindacato si basa su un sondaggio condotto nei mesi di febbraio e marzo, al quale hanno risposto più di 730 case di cura del settore pubblico, che rappresentano più di 100.000 posti letto permanenti. Secondo questo studio, quasi l’85% delle case di cura pubbliche, quasi il doppio rispetto al 2019, ha registrato un deficit nell’anno fiscale 2023, che “Un record preoccupante”. Per le case di cura pubbliche in deficit, il deficit medio per posto è peggiorato significativamente, passando da 3.226 euro nel 2022 a 3.850 euro nel 2023.

Tuttavia, l’attività ha continuato ad avanzare, con un tasso di occupazione medio del 94,4% (+1 punto su un anno), dopo il calo registrato nel 2020 e nel 2021 con la crisi Covid.

Tra i fattori di queste perdite, la Federazione cita l'impatto dell'inflazione: energia, cibo… Fino ad allora relativamente in buona salute, le case di cura sono state scosse all'inizio del 2022 anche dallo scandalo Orpea, nato dall'inchiesta del libro . Scavatore di tombe Rilevamento di casi di abuso e appropriazione indebita finanziaria in questo gruppo speciale (rinominato Amis).

Aumento della fermezza

Ammettilo “La situazione è critica”la FHF richiede alle autorità pubbliche “Aumento del 5% pacchetto assistenza per le case di cura” La previdenza sociale ha finanziato il pacchetto ” dipendente “ Dai consigli di dipartimento e dai prezzi “Alloggio” Determinato dai consigli di contea e regolato dai residenti (possibilmente con l'assistenza delle contee).

“È urgente” di fronte a “Un’ondata demografica di invecchiamento senza precedenti”avverte il sindacato, che mira in particolare a garantire l'occupazione annua di 6.000 posti di lavoro nelle case di cura per realizzare l'impegno del governo di creare 50.000 posti di lavoro aggiuntivi entro il 2030.

