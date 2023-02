Follia o genio: Starbucks è disposto a tutto pur di attirare clienti in Italia

Con la sua nuova linea di prodotti “Oleato”, la catena Starbucks è determinata a convincere nuovi clienti a fare di più che fermarsi nei loro stabilimenti.

Cosa contraddistingue questi nuovi prodotti? È fatto con… olio d’oliva! Una scommessa audace per il famoso marchio di prodotti a base di caffè. “IOIl sapore inaspettato, vellutato e burroso dell’olio d’oliva esalta il caffè e indugia splendidamente sul palato.” spiega il direttore generale di Banner della BBC.

I clienti italiani potranno ora gustare un espresso ghiacciato e un latte d’avena con un filo d’olio d’oliva. Da mercoledì 22 febbraio ci sarà anche una tazza di caffè cold brew.Una miscela setosa di olio extravergine di partana con una mousse di crema alla vaniglia liscia..

confluenza maleducata

Per Starbucks, però, non è facile svilupparsi in questo paese amante del caffè. Colpa di tanti piccoli commercianti di famiglia che hanno creato una vera e propria abitudine per molti italiani.

Quando nel 2018 è stato aperto il primo negozio, molti cittadini hanno chiesto il boicottaggio del marchio americano. Quindi il manager di Starbucks ha rispettosamente dichiarato: “Non insegneremo agli italiani a fare il caffè. Veniamo qui con umiltà e rispetto per mostrare ciò che abbiamo imparato”.