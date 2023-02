“D’ora in poi riceverò la mia carta da un’agenzia”

Questa è una situazione che nessuno vuole vivere. Un uomo di 30 anni di Bruxelles è stato vittima di una frode con carta di credito. Aveva ordinato per la prima volta la Mastercard Gold da BNP Paribas Fortis. Piccolo problema: non ha ricevuto questa carta, né la seconda che ha chiesto poi, ha riferito ai nostri colleghi di RTL Info.







di video



Preoccupato, ha appreso dalla banca che “era esaurito, quasi al limite”, cioè quasi 5.000 euro spesi! BNP Paribas Fortis non può fare nulla in questo tipo di situazione. Così ha sporto denuncia alla polizia e ha sporto denuncia su macarte.be. Il resto per lui è solo un sollevamento emotivo: prima gli è stato detto che gli sarebbero stati restituiti 5.000 euro sul suo conto e infine… no, il rimborso è stato rifiutato. “In questo momento, è molto difficile ingoiare una pillola”, dice. È uno stato in cui non si trova più.