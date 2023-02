I 10 lavori più pagati in Belgio

Lo stipendio medio belga è di 3.550 euro. Ma puoi guadagnare di più … scegliendo una delle professioni più remunerative.

Quali sono i lavori più remunerativi?

Senza fare la media complessiva, lo studio di Statbel* ci offre una visione più trasparente degli stipendi in Belgio. Tra i lavori meglio pagati, troviamo i dirigenti in cima alla lista. Lo stipendio lordo medio degli attuali manager è di € 10.717. Questo è il 200% in più rispetto alla media nazionale. il 2si Posizione della piattaforma: manager ICT con 7.997 € al mese. e alle 3si posizione? Dirigenti di servizi amministrativi che guadagnano 7.800 euro (il doppio del reddito del tuo vicino).

Per giustificare questa differenza dimensionale, Statbel specifica che “l’occupazione sembra influenzare considerevolmente lo stipendio. Svolgere grandi responsabilità o svolgere un lavoro complesso spesso si traduce in uno stipendio più alto”.

resto della classifica A

4. Responsabili vendite, pubblicità, PR e sviluppo: € 7.213

5. Dirigenti dell’industria manifatturiera, edile e distributiva: 7.038 euro

6. Matematica e statistica: € 6.158

7. Fisici e Chimici: 5.956 euro

8. Ingegneri Elettrotecnici: 5.766 euro

9. Ingegneri di altri settori: 5.700 euro

10. Avvocati: 5.693 euro

Salario variabile

Tuttavia, la ricompensa dipende anche dal settore di attività. Lavorare nell’industria petrolchimica o nella finanza sarà più redditizio che fare lo stesso lavoro nei media o nelle assicurazioni, per esempio. Infine, perché tutto arriva al momento giusto per chi sa aspettare: si vede che lo stipendio aumenta con l’età. A 40 anni, i dipendenti ricevono generalmente uno stipendio superiore alla media. Ma… no: non è un buon motivo per mentire sulla tua età!

*Fonte: studio da lui condotto Ufficio statistico belga con 13.000 dipendenti