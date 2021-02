Folklore compromesso dal Covid, Giordano chiede un tavolo di confronto.

Il consigliere di “Siamo Cavesi” si è rivolto all’Amministrazione Comunale per scongiurare il rischio che le realtà associative storico-culturali della città scompaiano.

Raffale Giordano, consigliere comunale di minoranza del gruppo “Siamo Cavesi”, si è fatto portavoce di un grido d’allarme che arriva dalle associazioni del folklore cavesi.

La lunga tradizione del folklore cavese, portata avanti dalle associazioni di sbandieratori, trombonieri e cavalieri rischia di soccombere a causa delle restrizioni determinate dall’emergenza sanitaria. Saltati gli appuntamenti dello scorso anno, anche i festeggiamenti in onore del Santissimo Sacramento e la Disfida dei Tormbonieri 2021 rischiano di non tenersi.

Alla luce di questo scenario Giordano – che oltre ad essere consigliere comunale, è da anni attivo nell’ambito dell’associazionismo folkloristico – ha chiesto all’amministrazione di organizzare un tavolo di concertazione. «Se si parte in anticipo – ha spiegato Giordano – c’è il tempo di ascoltare le realtà associative come l’ATSC, l’Ente Montecastello e l’Ente Sbandieratore per trovare le giuste soluzioni. È un tavolo che va fatto con tutti gli ambiti coinvolti».

Ma le preoccupazioni di Giordano vanno anche oltre: al netto dei mancati eventi del calendario cavese, infatti, le realtà associative del territorio soffrono la mancanza di fondi e sussidi che hanno acuito ulteriormente una situazione già compromessa dall’impossibilità di organizzare uscite e manifestazioni di rappresentanza al di fuori dei confini del territorio cittadino.