Foglia prodotta in Russia? AB InBev. Gruppo Reagire

La reazione di AB InBev sabato pomeriggio dopo la pubblicazione il nostro articolo Sulle attività del gruppo birrario in Russia nell’ambito della joint venture con il birrificio turco Anadolu Efes. “AB InBev Efes è una joint venture, in cui AB InBev detiene una partecipazione di minoranza del 50%dice il birraio belga. Continuano le discussioni attive tra le parti in merito alla vendita della partecipazione di minoranza di AB InBev nella joint venture AB InBev Efes al suo partner, il produttore di birra turco Anadolu Efes.“

E per aggiungere:La sospensione della licenza di vendita di alcuni marchi rientra nelle trattative in corso con Anadolu Efes. Come precedentemente annunciato, anche AB InBev rinuncia a qualsiasi beneficio finanziario dalle operazioni della joint venture.“

Il 5 agosto, la Camera di commercio belga-lussemburghese in Russia annunciare Sul suo account Twitter seguito da qualche centinaio di iscritti”aL’azienda produttrice di birra AB InBev-Efes ha iniziato la produzione della birra belga Leffe Blonde et Brune in Russia. La birra sarà prodotta nei siti di Ulyanovsk, Kaluga, Omsk, Volzhsky, Saransk, Klin e Ivanovo.“E questo è mentre il gruppo di birra lo ha affermato Lo scorso aprile Vuoi sospendere le sue attività in Russia.

come abbiamo spiegato In un articolo pubblicato questa mattina, sabato, sul nostro sitodal 2018, i produttori di birra AB InBev e Anadolu Efes, rispettivamente belgi e turchi, Hanno unito le loro operazioni in Russia e Ucraina Per consolidare le loro posizioni nei mercati russo e ucraino. Frutto di questa fusione in parti uguali, la nuova entità – denominata anche progetto congiunto – I nomi di queste due parti sono “AB InBev-Efes”.