Florent Bagny rassicura i suoi tifosi: “Ho finito le radiografie questo pomeriggio e i risultati sono ottimi”.

Negli ultimi mesi Florent Bagny ha preoccupato i suoi fan a causa della sua battaglia contro il cancro ai polmoni. In effetti, quest’anno è stato difficile per il cantante, soprattutto dopo due battute d’arresto.

Ma questo giovedì Florent Bagny si è presentato sul sito TF1 con un certo ottimismo e un sorriso sulle labbra. Portando la buona notizia, il cantante ha annunciato: “Per la terza volta, il tumore è scomparso. Dobbiamo stare attenti, ma ora stiamo riprendendo il controllo”. Afferma inoltre: “Ho terminato la scansione questo pomeriggio e i risultati sono stati ottimi”. Di fronte alle domande di Gil Beaulieu sull’anno appena trascorso, il cantante è rimasto ottimista. “È stato uno dei miei anni migliori, poiché ho avuto due ricadute e sono stato sottoposto a cure”, ha ammesso.

Emozionatissimo, Florent Bani torna sul palco per la prima volta dopo la malattia: “Fa uno strano effetto”

Anche Florent Bagny ha approfittato di questa apparizione alle otto di sera per salutare il sostegno dei suoi fan. “Sono 35 anni che partecipo. Sono venuto a ringraziarvi perché è bello (questo tour, ndr). Mi aspettavo numeri di 10.000 o 12.000 persone… ne avevo 25.000 o 30.000. Ci sono ancora cose da farlo, è fantastico Infatti, il cantante ha terminato un grande tour a settembre, che è quasi terminato a causa del suo cancro.

Il cantante ha parlato anche del duetto che appare nell’album Viani Duets e ha raccontato l’importanza della canzone che hanno condiviso: “Spiega quello che dobbiamo capire: non perché ‘all’improvviso qualcosa è difficile, dobbiamo cadere’. sapere come cadere per potersi rialzare meglio. E continuare a fare quello che possiamo fare.”

Dopo aver rassicurato i suoi fan, il cantante ha ammesso di voler “tornare nelle sue terre lontane”. “Lascerò tutti in pace. Vado a ricaricare le batterie, cerco ispirazione – ha dichiarato – Ho fatto il 55° tour, ho fatto il 60° tour. Sarò al 65° tour” , nel 2026. E forse anche un nuovo album”, conclude Florent Bagny.