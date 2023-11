“Sono in ottima forma”: Florent Bagny annuncia di essere a riposo per la terza volta | la gente

“Sto molto bene”, ha detto l’artista. Ha rivelato: “Ho fatto tutti i test oggi (…) e ho finito le radiografie questo pomeriggio, e i miei risultati sono ottimi.” Ma preferisce stare attento e non accontentarsi troppo in fretta. “Si presenta tre volte, quindi dici a te stesso: ‘Non dovremmo rivendicare così tanto la vittoria’. Abbiamo ripreso il controllo”, ha spiegato in seguito.

Adesso, dopo un periodo di convalescenza, Florent Bagny tornerà in Patagonia, dove vive con la moglie. “Tornerò nelle mie terre lontane. Dato che occupavo tanto spazio tra quello che ho fatto e quello che mi è successo, lascerò tutti in pace per un po’ e andrò a ricaricare le batterie e a trovare ispirazione per poter creare Ancora.