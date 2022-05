Florent Bagni fa la sua prima apparizione con la testa rasata in “The Voice”

Pochi mesi fa, mentre l’undicesima stagione di Il suono è il suono migliore, appena lanciato su TF1, Florent Bagni ha annunciato la brutta notizia. Soffriva di cancro ai polmoni e ha dovuto sospendere il suo tour per sottoporsi a sessioni di chemioterapia. “Non sarò in grado di completare il mio tour per il 60° anniversario. Mi è stato appena diagnosticato un tumore ai polmoni, che è un carcinoma molto antipatico che non può essere operato. Devo entrare in un protocollo di sei mesi di chemioterapia e raggi XLo ha spiegato in un video diretto ai suoi follower su Instagram lo scorso gennaio.

Tuttavia, i fan di Telecrochet sono stati in grado di seguirlo in prove alla cieca, combattimenti e combattimenti di fondo, e ha segnato tre fasi a monte.

Nei combattimenti di Supercross, nuova prova che gli spettatori scopriranno sabato, il cantante si presenta per la prima volta con la testa rasata. ” Queste sostanze chimiche ti fanno perdere un po’ i capelli”.Florent Pagny si lancia su Nikos Aliagas all’inizio del numero andato in onda il 7 maggio TV di intrattenimento che ha partecipato alla registrazione. Aggiungere: ” ma va bene Non ci impedisce di mantenerci in forma e di avere un bell’aspetto.“

Se è sulla locandina delle semifinali e della trasmissione finale dal 14 maggio, non sappiamo, tuttavia, se sarà effettivamente presente sul set o se entrerà nel duplex. “Ho ancora sei mesi di chemio. Non so come sarò tra sei mesi. Forse a maggio sarò pulito, e poi forse sarò stanco. organizzeremo“L’ho annunciato sul set di 20 ore da TF1.