Flavie Flament torna su TF1!

Qualche mese fa, il team TF1 ha festeggiato in pompa magna il 20° anniversario di Accademia delle stelle, un reality show apparso sul piccolo schermo che ha rivelato specificamente le star della canzone come Jennifer, la sua prima vincitrice, Nolwenn Leroy, Grégory Lemarchal e Nikos Aliagas, il presentatore principale.

Ma il 2001 è pieno di altre uscite storiche. quest’anno, stelle a casa Anche lui è nato in TF1. Presentato da Flavi Fliment, famoso presentatore dell’epoca, questo spettacolo ha la particolarità di mettere in contatto un personaggio con uno dei suoi più grandi fan. Senza saperlo, quest’ultimo si ritroverà faccia a faccia con il suo idolo in un luogo a lui familiare come la sua casa, ad esempio.

Il concept è stato un grande successo nei primi anni 2000 e contava molte grandi star come Patrick Bruel, Pascal Obispo, MC Solaar, Lara Fabian, Ricky Martin, Kylie Minogue o Celine Dion.

Oltre vent’anni di Stars at Home, TF1 ha scelto di celebrare l’occasione riportando il programma sulla sua antenna durante la prima metà del 2022. Parigi. Si tratta di un evento serale che mescola replay a nuove sequenze. I media hanno persino riportato una possibile ripresa dello spettacolo.

Ci sarà anche Falvie Flament, l’ex presentatore star dello show che ha lasciato TF1 nel 2010. Non fisicamente, ma come voce fuori campo per lo show. Va detto che da quando ha lasciato TF1, la giornalista è stata un po’ diffidente sul piccolo schermo e ha persino prosperato sulle onde radio poiché attualmente sta conducendo il D-Day su RTL. Quando le abbiamo chiesto alcune settimane fa, ci ha detto quanto fosse felice di tenerla lontana dalla TV. “Non mi manca per niente. Altrimenti l’avrei fatto. Sono passati dieci anni da quando sono intervenuto a episodi, come ospite o per dare la mia voce a un documentario, per esempio. Finché non potrò fare ciò che amo, non tornerò‘”, ha spiegato Flavi Flament che chiaramente non ha resistito a invitare il team TF1 a questo evento speciale.