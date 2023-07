Il messaggio di Robbie Williams ai suoi fan in Lussemburgo

LUSSEMBURGO – Robbie Williams sarà on the road domenica e nel tardo pomeriggio lunedì e martedì al Luxembourg Open Air, al Luxexpo The Box.

Robbie Williams in viaggio verso la Granduchessa. Instagram

lui è arrivato! La star britannica Robbie Williams, due volte in programma per il Luxembourg Open, era in viaggio verso il Granducato nel tardo pomeriggio di domenica. È stato lo stesso cantante a dare l’annuncio, immaginandosi — forse nel suo taxi — mentre si recava al suo luogo di vacanza per due notti.

Sulla strada per il Lussemburgo. In effetti, è una scusa per mostrarti la mia maglietta,” sarcastico L’artista 49enne indossava occhiali “glamour” sul naso, una felpa con cappuccio sul cranio e una maglietta leopardata.

“È divertente, ha un bell’aspetto e sta arrivando”, ha accolto Latelier, che sta organizzando la festa, in un comunicato stampa. Alla fine di giugno, Robbie Williams sembrava davvero frustrato durante uno spettacolo ad Amsterdam. Stanchezza che attribuisce al Covid-long.

Grande entusiasmo

L’annuncio della performance di Robbie Williams in Lussemburgo ha suscitato un entusiasmo senza precedenti tra i suoi fan nel Granducato e nel Grand District. Tanto che a fine gennaio è stata aggiunta una seconda data, dopo che in tre giorni sono stati riversati 16.000 biglietti per il concerto di martedì.

Domenica sera erano ancora disponibili posti a 144 euro per lo spettacolo di lunedì.

