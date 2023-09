Caso Pierre Balmadi: Muriel Robin sulla sua relazione con il comico: “Non sono più sua amica”

Sono già trascorsi sei mesi dall’incidente stradale causato da Pierre Balmady. Molte personalità francesi hanno voltato le spalle al comico dopo questa tragedia.

Muriel Robin, sua fedele amica, spiega al microfono di RTL Francia il rapporto che ha oggi con l’attore. “Per quanto riguarda Pierre Palmadi, quello che devo dire è: primo, lo so, e secondo, ho visto e sentito cose che non sono a suo favore. Ecco perché non mi esprimo mai, ed è per questo che non mi esprimerò. Ma posso dire che non sono più la sua ragazza. Spiega prima di continuare: “È come se lo sapessi già prima. Ma ho finito. A volte ci piace per due. Quando ti svegli… è tutto.“

Il caso Pierre Balmadi: «Di solito sto attento», le dichiarazioni del comico agli inquirenti dopo l’incidente

Ma l’attrice ha chiarito che non è più sua amica e che non sa se Pierre Balmadi lo sia davvero. “Perché sempre, in 35 anni, ogni volta che mi sono posto questa domanda, non ho avuto molte risposte. Ma so di essere stato suo amico, lo so e lo dimostro. Ciò è stato dimostrato fino al giorno dell’incidente“, aggiunge.