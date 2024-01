Fine dell'era: TomTom smette di vendere GPS.

Per molto tempo TomTom ha dominato il mondo del GPS. Ma le applicazioni di navigazione a guida vocale alla fine hanno superato questa impresa.

TomTom era presente in quasi tutte le auto. Negli anni 2000 e all'inizio degli anni 2000, l'azienda è stata pioniera nell'uso onnipresente del GPS. Da allora, però, con l'invasione degli smartphone, TomTom è rimasta indietro rispetto a concorrenti come Google Maps, Apple Maps o Waze.

Inoltre, dopo due decenni di buon e leale servizio, dovremo dire addio al TomTom GPS: come mostrato Pausa BNN, l'azienda terminerà infatti la vendita dei suoi dispositivi, prima in Nord America, dove cercherà di vendere lo stock disponibile, e poi forse anche in Europa. Il GPS rimarrà comunque aggiornato automaticamente e sarà costantemente monitorato.

Questo non significa che per TomTom sia finita. In realtà questo è stato trasformato per un po' in app GPS per smartphone, con TomTom GO Navigation. Tuttavia, l'app presenta un grosso svantaggio: richiede un abbonamento a pagamento nel mondo delle app gratuite. L'azienda fornisce i suoi servizi anche ai produttori di automobili per quanto riguarda il GPS integrato e gli assistenti per auto, come ad esempio nel caso di Mitsubishi.

