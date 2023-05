Macine, tamburi e installazione modulare: “Il nostro obiettivo è creare uno spazio per la comunicazione e l’estasi collettiva”

Frutto di continue sperimentazioni, ruota abrasiva; Ha avuto diverse forme prima di vedere l’emergere di questa formula come trio con due batteristi, una formazione insolita nei gruppi rock.“Come fanno a suonare due tamburi quando nella mia zona faccio fatica a trovarne uno per mettere insieme una band!Possiamo leggere nei commenti della loro sessione KEXP Commento divertente Valentino Chi ricorda di non aver posto la domanda: “Avevamo due amici che sono batteristi, quindi abbiamo pensato perché no. Abbiamo messo una grancassa da condividere nel mezzo e siamo partiti (ride)“.

Musica complessa e poliritmica ruota abrasiva; Sfrutta questa particolare configurazione. “Australiani abbiamo due tamburi, Cera dell’anima Anche. Siamo anche molto ispirati dalla musica contemporanea con Steve Reich Per esempio. Usa elementi ritmici con ritmi diversi. In effetti se isoli tutto sarebbe un po’ strano ma quando li ascolti insieme crea un flusso interessante. scarti polygonanaland A Re Jizzard è un perfetto esempio di questo effetto. “

I due batteristi siedono uno di fronte all’altro, rispondendosi, scambiandosi, spostandosi prima di ritrovarsi all’unisono in un’impressionante imitazione. “DorisViene davvero dal funk, suona molti ritmi afro. Vengo dal jazz e ho suonato molte percussioni classiche. Ho suonato in una compagnia in cui suonavo la batteria, quindi sono più abituato ai ritmi che condividiamo tra i diversi musicisti. SQuando ci incontriamo Doris Sono su questi temi davvero normale” Spiegare Leo.