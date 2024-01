Lay's, Pepsi, Doritos e Lipton… Carrefour rimuove i prodotti PepsiCo dai suoi scaffali a causa dei “prezzi inaccettabili”.

In Belgio, Carrefour ha deciso di sospendere la vendita dei prodotti del gruppo americano PepsiCo, come Pepsi, Doritos, 7-Up e Lay's Crisps, nel contesto di una guerra dei prezzi tra distributori e giganti alimentari.

Questa battaglia commerciale è iniziata in Francia, dove i prodotti PepsiCo saranno sugli scaffali dei negozi, a partire da giovedì, accompagnati da una nota che recita: “Non vendiamo più questo marchio a causa di aumenti di prezzo inaccettabili“, ha detto un portavoce del distributore francese.

Tuttavia, in Belgio, la misura verrà applicata in modo più preciso, conferma Coralie Jacquemin, portavoce di Carrefour Belgio: “Questa misura verrà implementata nei nostri negozi in base alla disponibilità di stock in ciascuno dei nostri negozi.“

Nel mese di ottobre il gruppo americano PepsiCo ha dichiarato di voler aumentare i prezzi.decente“Per l'anno 2024, a causa della domanda stabile nonostante l'aumento dei prezzi, che ha spinto l'azienda ad aumentare le sue aspettative di profitto per il 2023 per tre volte consecutive, secondo l'agenzia di stampa Reuters.

“Discussioni approfondite con PepsiCo hanno portato alla conclusione che i prezzi che l'azienda intendeva applicare erano inaccettabili“, sottolinea Carrefour Belgio a questo proposito.”Nonostante i numerosi tentativi di raggiungere un giusto compromesso, finora non è stato raggiunto alcun accordo tra le due parti.“