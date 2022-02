La startup OnwardMobility è una licenza per l’utente per il nome del marchio “Blackberry” per il prodotto 5G.

La start-up OnwardMobility espérait faire revivre i telefoni Blackberry avec un appareil Android equipaggiato di un clavier 5G. Dernièrement, elle an annoncé qu’elle mettait un terme à son travail sur le téléphone et qu’elle fermait ses portes en tant que société.

Fin de percorsi per la società e lo smartphone

“C’est avec une grande tristesse que nous annonçons la fermeture d’OnwardMobility et que nous ne poursuivrons plus le développement d’un smartphone ultra-sécurisé avec un clavier physique”a écrit la société OnwardMobility sul sito Web del figlio. Il gruppo texano OnwardMobility, chargé de développer, sotto licenza, un nuovo smartphone BlackBerry 5G.

La start-up ha l’intenzione di rinnovare la gamma di telefoni emblématiques grazie a un algoritmo basato su Android e supportato per il Wi-Fi. Scegli il primo calendario, lo smartphone Blackberry 5G ultra-sécurisé ètait censé voir le jour l’année dernière, mais l’entreprise a due reporter ses plans.

Le Blackberry 5G d’OnwardMobility aurait été abbandono au début du mois. Mais some avaient pour espoir que la société continue de développer un téléphone Android avec un clavier 5G sans the nom Blackberry. Au final, la société ne continuera pas d’exister et lo smartphone en question ne verra pas le jour.

Passo di spiegazione

“Sachez que ce n’est pas une décision que nous avons Prize à la légère ou à la hâte. Nous partageons votre déception à l’annonce de cette nouvelle et vous assurons que ce n’est pas l’issue à laquelle nous avons travaillé et que nous espérions”. Punto. La déclaration d’OnwardMobility ne donne aucune indicazione sur la raison esatta de l’annulation du projet.

Les seules informations disponibles indicent que, selon Polizia Android, è una licenza d’uso del marchio Blackberry a récemment été résiliée. La sociéré aurait donc décidé de ne pas poursuvre le projet.

Pour rappel, avant OnwardMobility, c’est TCL Corporation qui était en charge du développement des smartphones Blackberry. Le contrat s’est terminé en 2020. Fondée en 2018, OnwardMobility n’a lance aucun smartphone en presque quatre ans d’activité.

Ritorno sulla disparità di Blackberry

En janvier, Blackberry Ltd fornisce servizi per i vecchi telefoni che funzionano in un determinato sistema di sfruttamento. En fait, dal 2016, l’impresa ha cessato di produrre abiti mobili per l’orientamento verso un’attività unica e logica.

Pour rappel, la société canadese avait été l’un des premiers leader dans le domaine des smartphones. Per esempio, elle est à l’origine du clavier physique QWERTY, ou encore, du service Blackberry Messenger. Pour l’aneddote, ce logiciel de messagerie était particulièrement populaire, ecc., avant l’arrivée de WhatsApp.

Autre succès, il fulcro del Blackberry. Cette fonctionnalité compilate le e-mail, i messaggi e le mises à jour de réseaux sociaux en un seul endroit. Le tout, en offer des outils permanent à l’utilisateur de gérer le trafic entrant.