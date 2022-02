Il design e la fase di concezione di iPhone haut de gamme, il supposto iPhone 14 Pro, terminali serai.



L’iPhone 13 vient tout juste de sortir que les riguardo se tournent déjà vers son successeur, celui qui devrait, selon toute vraisemblance, s’appeler iPhone 14. Un modello attendu par de nombreux utilisateurs Apple puisqu’ilonym pourrait de notreuv et de nouvelles funzionalità per i pommés degli smartphone. Senza sorpresa, Apple travaillerait déjà sur cette nouvelle génération et, selon un raport du Tempi economici di Taiwanil nuovo iPhone haut de gamme, il 14 Pro, serait dans un état de conception très avancé, pour ne pas dire achevé.

En effet, selon ce rapport, la fase di concezione dell’iPhone 14 Pro viendrait tout juste de se terminer. Concrezione, design e hardware di iPhone 14 Pro e Pro Max seraient prêt. Apple s’apprêterait ainsi à débuter la produzione d’essai. Gli usi di fabbricazione di Foxconn, incaricati di due modelli di giochi, non inizieranno a produrre l’iPhone in piccole quantità per comprendere e anticipare i problemi futuri. Cela permettrait ainsi à la Pomme et à ses sous-traitants d’éviter la moindre surprise lors de la production de masse.

La produzione d’essai sert égallement à anticiper de quelconques problèmes d’approvisionnement, mais égallement de possibili soucis de qualité au niveau du hardware que de la conception.

Debutto della produzione d’essai dans quelques jours

Toujours selon le rapport, les iPhone haut de gamme seront envoyés dans les tous prochains jours aux usenes de Foxconn, en China, tandis que les iPhone 14 (et the possible iPhone 14 mini) suivront dans la foulée etlement partiront, chez Luxshare China. Les deux usenes esaminano i prototipi di iPhone e diront à Apple si elles sont en misure di rispetto dei futuri comandi di Cupertino.

“Après le début de la production d’essai, la chaîne de fabrication devrait recueillir des données, corriger les anomalies, évaluer le processus de production et les article qui doivent être améliorés, et évaluer l’acceptabilité de production produes. Lorsque les articoli qui doivent être améliorés dans les produits de production d’essai sont vérifiés, la production de masse peut beginr”preciso le Taiwan Economic Times.

Riguardante ce nouvel iPhone, les rumeurs vont bon train. Le taux de rafraîchissement de 120Hz, alors réservé aux modèles professionnels en 2021, devrait être démocratisé cette année. Il modello haut de gamme, l’iPhone 14 Pro, pourrait davantage être axé sur la potenza e la fotografia, con 8Go di RAM e cattura foto da 48 MP. D’un point de vue du design, tous les modèles devraient délaisser l’encoche au profit d’une “pilule”, tandis que les capteurs photo à l’arrière ne devraient plus ressortir.