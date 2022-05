Xbox Series X è disponibile presso questo commerciante

Se ami i videogiochi, sai che Xbox Series X è difficile da trovare sugli scaffali dei principali rivenditori. Fortunatamente, di tanto in tanto la console riesce a farsi strada in stock. Oggi la gemma Microsoft è nuovamente disponibile sul sito web belga della Fnac.

Perché Xbox Series X è una console rivoluzionaria?

Sin dalla storia delle console, due contendenti si sono impegnati in una feroce battaglia. Sony e la sua PlayStation competono con Microsoft e Xbox con versioni leggendarie e hardware moderno. E l’ultima console dell’azienda americana potrebbe essere rivoluzionaria. È stato rilasciato a novembre 2020 (contemporaneamente a PlayStation 5), Nessuna Xbox Series X. Ce l’ha sotto il cofano. È dotato di un potente hardware da 12 teraflop con la più alta potenza di calcolo nel mondo delle console. Il risultato: Xbox Series X carica i giochi più velocemente e in modo più reattivo.

Include anche un’architettura di velocità che collega l’SSD a un processore octa-core e 16 GB di RAM. Il gameplay è fluido a 120 fps. L’immersione, da parte sua, inganna. E in questo gioco di potere, il 4K ha molto a che fare con questo. Il raytracing dà l’impressione di raffinatezza nei gruppi a grandezza naturale. Le ombre o la rifrazione della luce non sono mai state così realistiche. Godiamo di una grafica straordinaria senza alcun rumore. Xbox Series X è molto silenziosa e sembra essere stata lanciata nel Re del Silenzio.

Come ottenere Xbox Series X in Belgio?

Xbox Series X è di nuovo disponibile su Fnac per € 799,99. A causa del suo successo, non rimarrà disponibile a lungo. La console sta già vivendo una frenesia senza precedenti, che la rende rara e preziosa. Le scorte vanno troppo veloci al mattino e non ce ne saranno abbastanza per tutti. La carenza di semiconduttori sta colpendo duramente e la produzione fatica a tenere il passo. Sei tentato? Interrompi quello che stai facendo e prenditi qualche minuto per proteggere il tuo acquisto.

Clicca qui per Approfitta dell’offerta Xbox Series X su Fnac

